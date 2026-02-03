Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), sáng 3/2, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đúng 7h10, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện các ban, bộ, ngành làm lễ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vòng hoa của đoàn đại biểu mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ chí Minh vĩ đại".

Dự lễ viếng có Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Đoàn còn có sự tham dự của các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngay sau đó là Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng dâng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng dành một phút tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an tới đặt vòng hoa, bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng (hàng 1, thứ 3 từ trái qua) dẫn đầu đoàn đại biểu TP Hà Nội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngay sau lễ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Các đại biểu tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hiến dâng đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước.