An Giang: Xâm nhập mặn có xu thế tăng phức tạp trước Tết

Theo dự báo từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang, tình hình xâm nhập mặn trên các sông và kênh rạch trong tuần từ ngày 1/2 đến 8/2 sẽ có xu hướng tăng nhẹ trong 2 ngày đầu tuần, sau đó giảm chậm.

Mặc dù độ mặn cao nhất trong tuần này duy trì ở mức thấp hơn so với tuần trước, dao động từ 0,5‰ đến 2,5‰, bà con nông dân vẫn cần đặc biệt lưu ý thời điểm độ mặn lên cao nhất trong ngày thường rơi vào khoảng từ 4h đến 8h sáng.

Một lưu vực sông nhiễm mặn, trơ đáy ở miền Tây (Ảnh: Hoàng Duật).

Trên sông Cái Bé, độ mặn 4‰ đã xâm nhập sâu khoảng 8-10 km và độ mặn 1‰ đạt mức 10-12 km, tập trung tại khu vực xã Bình An. Đối với sông Cái Lớn, ranh mặn 4‰ ảnh hưởng sâu từ 30-35 km và ranh mặn 1‰ tiến sâu khoảng 38-42 km, thuộc địa phận xã Gò Quao.

Riêng tại kênh Cái Sắn, độ mặn 1‰ đã xâm nhập sâu đến gần khu vực Cầu Quằng, cách cửa Vàm Bà Lịch khoảng 7km.

Cơ quan chức năng cảnh báo, trong các buổi sáng từ ngày 1 đến 3/2, độ mặn 4‰ có khả năng xâm nhập sâu vào nội đồng trên các tuyến sông Cái Lớn, Cái Bé và kênh Cái Sắn.

Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của cây trồng. Ngưỡng 4‰ được xem là ngưỡng nguy hiểm đối với sản xuất nông nghiệp, có khả năng làm hoa màu bị "cháy" lá, không hút được nước và chất dinh dưỡng, dẫn đến thất thu hoàn toàn.

Vì vậy, bà con nông dân cần chủ động theo dõi sát diễn biến nguồn nước và có biện pháp ứng phó kịp thời để bảo vệ sản xuất, tránh những thiệt hại đáng tiếc.