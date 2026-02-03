Ukraine thừa nhận "sát thủ không chiến" của Nga ngày càng nguy hiểm

Ông Yurii Ihnat, người đứng đầu Cục Truyền thông của Bộ Tư lệnh Không quân Lực lượng Vũ trang Ukraine (Ảnh: Suspline).

Nga ngày càng dựa không chỉ vào tên lửa mà còn vào các UAV hiện đại hóa, đặc biệt là dòng Shahed. Chúng đã được nâng cấp và trở thành mối đe dọa trên không chủ yếu đối với Ukraine, ông Yurii Ihnat, người đứng đầu Cục Truyền thông của Bộ Tư lệnh Không quân Lực lượng Vũ trang Ukraine, nói trong một cuộc phỏng vấn với RBC-Ukraine.

Theo ông Ihnat, UAV Shahed hiện là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất đối với phòng không Ukraine. Chúng được sử dụng với số lượng lớn, bay theo từng đợt hàng trăm chiếc, và tấn công không chỉ vào ban đêm mà cả ban ngày.

Các UAV này không chỉ bị phát hiện gần tiền tuyến. Chúng thường xuyên xuất hiện trên các thành phố lớn, bao gồm cả thủ đô. UAV phản lực cũng đã được ghi nhận.

UAV Nga có thể hoạt động ở độ cao lớn, ngoài tầm với của các nhóm cơ động bắn hạ. Tuy nhiên, chúng cũng bay được ở độ cao thấp, lợi dụng địa hình như hồ chứa nước và lòng sông.

Ông Ihnat cho biết điều này buộc quân đội Ukraine phải sử dụng nhiều công cụ đánh chặn khác nhau, gồm UAV phòng không, máy bay chiến đấu, trực thăng, phương tiện hải quân và đơn vị mặt đất.

Ông Ihnat nói rằng đối phương lập kế hoạch lộ trình bay rất kỹ lưỡng. Nga thường cân nhắc sử dụng trinh sát vệ tinh, mạng lưới tình báo bí mật, phân tích vị trí phòng không Ukraine, điều kiện thời tiết. Nhờ đó, họ có thể chọn độ cao và lộ trình tối ưu để giảm tổn thất UAV.

Ukraine đã lập ra các nhóm cơ động để bắn hạ UAV Nga từ đầu cuộc chiến, nhưng sự cải tiến của Nga đã giới hạn năng lực của các đơn vị này.

Các nhóm này dùng súng máy nhưng chỉ có thể hiệu quả tới độ cao 1km. Các tổ hợp phòng không vác vai (MANPADS) về lý thuyết có thể bắn tới 4km, nhưng độ cao hiệu quả thực tế chỉ khoảng 2km. Khi UAV Nga bay cao hơn, việc đánh chặn trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Bên cạnh đó, Nga đã tích hợp hệ thống camera và hệ thống dẫn đường lên các UAV Shahed. UAV được trang bị thẻ SIM, modem và thậm chí cả thiết bị đầu cuối Starlink.

Theo quan chức Ukraine, những UAV này khó bị chế áp bằng tác chiến điện tử hơn, có thể được điều khiển trực tuyến và dùng cho cả tấn công lẫn trinh sát.

Ông Ihnat nói: “Tôi nhớ rằng chiếc Shahed đầu tiên gắn Starlink được phát hiện cách đây khoảng 6 tháng. Chính quyền Ukraine hiện đang tích cực tìm biện pháp đối phó cùng với các đối tác".

Một số UAV được dùng làm trạm chuyển tiếp tín hiệu, mở rộng tầm hoạt động cho các UAV khác. Nga áp dụng cách này với cả Shahed và UAV trinh sát như Orlan.

UAV Molniya cũng được sử dụng rộng rãi. Loại này có giá khoảng 500 USD và có thể mang theo UAV FPV sâu vào phòng tuyến Ukraine. Một số chiếc còn được gắn cáp quang để điều khiển từ xa, giúp tăng tầm hoạt động.

Ông Ihnat nhấn mạnh rằng Ukraine, cùng với các đối tác, đang tích cực tìm cách đối phó các mối đe dọa mới nổi này. Việc nghiên cứu công nghệ của đối phương và phát triển giải pháp hiệu quả hơn vẫn là nhiệm vụ trọng tâm trong cuộc chiến UAV hiện nay.

Quân đội Nga ngày càng sử dụng thiết bị đầu cuối Starlink của Mỹ trên UAV tấn công, giúp vượt qua tác chiến điện tử Ukraine và nâng cao độ chính xác, theo truyền thông.

Cố vấn Bộ Quốc phòng Ukraine Serhii Beskrestnov cho biết UAV điều khiển trực tuyến đã được sử dụng. Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov nói rằng Ukraine đã liên hệ với SpaceX và thảo luận các biện pháp đối phó.

Sau đó, ông Beskrestnov xác nhận rằng theo đề nghị của Ukraine, SpaceX đã bắt đầu triển khai các biện pháp ban đầu để chặn việc Nga sử dụng Starlink.

Nội các Ukraine đã thông qua nghị quyết thiết lập danh sách trắng đối với thiết bị đầu cuối Starlink. Theo đó, chỉ những thiết bị đã được xác minh và đăng ký mới được phép hoạt động tại Ukraine; tất cả thiết bị còn lại sẽ bị ngắt kết nối.