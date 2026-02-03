Tôi từng xem vợ cũ là dơ bẩn, giờ lại muốn cô ấy bỏ chồng mới để quay về

Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng tôi. Chính xác là vậy nếu chúng tôi chưa ly dị vào ba năm trước. Vợ sẽ nhắn tin hẹn tôi về sớm ăn tiệc cô ấy tự làm, lên kế hoạch gửi con để hai vợ chồng cùng nhau đi xem phim, dạo phố...

Mới đó mà đã ba năm. Tôi chưa ngày nào ngừng nhớ mẹ con cô ấy. Nhớ nhiều tới mức tôi cứ buộc mình phải nghĩ về lý do ly hôn. Để tôi đủ sức ghét giận vợ, không cho bản thân mềm yếu chạy tới cầu xin cô ấy quay về.

Ba năm trước, tôi phát hiện vợ ngoại tình. Vợ tôi nhắn tin qua lại với một người đàn ông, giọng điệu nhớ nhung ngọt ngào khiến tôi chết lặng. Họ còn gửi ảnh khoe nhau những khoảnh khắc đời thường, rạng rỡ như người trẻ đang yêu.

Tôi tát vợ, liên tục tra tấn vợ bằng những lời lẽ kinh khủng, bắt vợ phải thừa nhận lỗi lầm. Vợ tôi khóc, thanh minh rằng đó chỉ là "thả thính cho vui" chứ không đi quá giới hạn.

Vì yêu, tôi chấp nhận tha thứ. Nhưng mỗi ngày tôi đều bị hành hạ bởi nỗi đau của kẻ bị vợ "cắm sừng". Tôi ám ảnh tới mức phát điên, lý trí và cảm xúc cùng lúc gào thét. Ngay cả khi vợ chồng gần gũi tôi cũng tìm khoái cảm từ việc phải khiến cho vợ thật đau.

Tôi muốn quay lại với vợ cũ - người tôi từng xem là dơ bẩn (Ảnh: iStock).

Tôi coi vợ là dơ bẩn, xứng đáng bị trừng trị. Tôi muốn vợ ngàn đời không quên, vĩnh viễn không dám làm phản thêm lần nào nữa. Tuy nhiên lần này tôi sai.

Cách thức trừng phạt thiếu khoan dung của tôi đẩy vợ lún sâu hơn vào tội lỗi. Cô ấy sợ hãi tôi nên tìm tới sự dịu dàng, che chở của người đàn ông kia. Rồi vợ chủ động gửi đơn ra tòa, con còn nhỏ thuộc về cô ấy.

Còn lại mình tôi cô độc gặm nhấm sai lầm. Chính tôi khiến vợ không còn đường quay lại. Đáng nhẽ tôi nên nhìn nhận mọi chuyện rộng lượng hơn. Phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng như vợ tôi có đàn ông theo đuổi thật ra không lạ. Mà đàn bà tự dưng có đàn ông săn đón, thích thú cũng là đương nhiên.

Ai đủ bản lĩnh thì từ chối thẳng thừng, tránh xa vướng bận. Nhưng vợ tôi lại chọn cách đong đưa, ỡm ờ qua lại. Đó là sai lầm của cô ấy. Nhưng chưa tệ tới mức tôi phải thù hằn cực đoan như vậy.

Thay vì chửi mắng, rủa xả, giá như tôi rộng lượng hơn thì có lẽ vợ vẫn là vợ tôi. Thậm chí còn yêu thương, tôn trọng tôi hơn là đằng khác. Đằng này tôi hèn kém tới mức bắt người phụ nữ của mình phải quỳ xuống khóc lóc, van vỉ, viết cam kết, tường trình, hứa hẹn xin chồng tha thứ.

Khi đã lấy lại thăng bằng, tôi nung nấu ý định làm lại. Nhưng đúng lúc đó thì vợ tôi lấy chồng. Tôi ngậm đắng nuốt cay đứng nhìn vợ trong vòng tay kẻ khác. Nhiều lần tới thăm con trai, tôi cố ý muốn gặp chồng mới của vợ nhưng chưa gặp bao giờ.

Anh ta đi suốt, có vẻ cũng chằng quan tâm hỗ trợ gì vợ, cho dù trong bụng cô ấy đang mang thai con anh ta. Gần đây nghe nói công việc làm ăn của cậu ta không tốt. Bao nhiêu thất bại ở ngoài, cậu ta về nhà trút hết lên vợ con.

Tôi đau lòng chứng kiến mắt vợ cũ sưng húp, chắc chắn cuộc sống không dễ dàng gì. Càng thương vợ, tôi càng tự trách. Chung quy tại tôi nên mới đẩy tất cả đến bước đường này. Hiện tại tôi có khao khát mong vợ cũ ly hôn với chồng mới để quay lại với tôi.

Tôi sẽ dùng toàn bộ tình yêu, trách nhiệm để bù đắp, sửa sai. Tôi biết cô ấy đang không hạnh phúc, đây là cơ hội của tôi nhưng tôi không biết phải mở lời thế nào. Xin mọi người cho tôi lời khuyên hoặc một lời động viên khích lệ để tôi đủ niềm tin rằng tôi đang đi đúng hướng.

Chúng tôi quay lại với nhau sau khi ai cũng đã có cho mình một bài học đắt giá, đó nhất định sẽ là nền móng tốt để chúng tôi cùng nhau xây dựng lại hạnh phúc gia đình.