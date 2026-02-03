Dự án 30.000 tỷ đồng ở hồ Tây: Có thể thanh toán bằng quỹ đất 291ha

Liên quan đến dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ, cơ quan chức năng cho biết sẽ nghiên cứu sử dụng phương án không thu hồi đất của người dân và không phải giải phóng mặt bằng.

Cùng với đó, việc cải tạo, mở rộng đường sẽ áp dụng biện pháp kỹ thuật để không lấp hay làm giảm diện tích mặt nước hồ Tây.

Dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ này gồm toàn bộ diện tích hồ Tây và được giới hạn bởi các tuyến chính gồm Thanh Niên, Thụy Khuê, Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Lạc Long Quân, Vệ Hồ, Nhật Chiêu, Sen Tây Hồ, Quảng Bá, Quảng Khánh, Quảng An, Từ Hoa, Vũ Miên, Yên Hoa và Thanh Niên.

Toàn cảnh hồ Tây (Ảnh: Hữu Nghị).

Dự kiến quy mô dự án hơn 575ha, trong đó diện tích hồ Tây khoảng 521ha (giữ nguyên mặt nước hiện trạng hồ), diện tích đất gần 50ha (đã bao gồm các hồ nhỏ khác).

Tổng chiều dài các tuyến điều chỉnh xung quanh hồ hơn 11,5m. Dự kiến điều chỉnh mở rộng, cải tạo các tuyến phố Nhật Chiêu, Vệ Hồ, Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Quảng An, Quảng Bá mặt cắt ngang lên 21-24m.

Những đoạn đường qua khu vực vườn hoa hiện trạng sẽ mở rộng đảm bảo phần đường 7m mỗi bên và vỉa hè 5m ở phía hồ nhằm giữ lại tối đa vườn hoa, hạn chế ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực.

Đoạn đường Thanh Niên, Quảng Khánh giữ nguyên mặt cắt hiện trạng, cải tạo vỉa hè, vườn hoa, công viên. Đoạn phố Từ Hoa, Yên Hoa, Lạc Long Quân giữ nguyên mặt cắt giao thông hiện trạng, cải tạo vỉa hè.

Dự án dự kiến bố trí 27 vị trí sàn ngắm cảnh xung quanh hồ Tây; 2 vị trí quảng trường nổi là quảng trường Văn Cao và quảng trường bến Kim Ngưu. Dự án cũng sẽ có cầu Nhật Chiêu, Sâm Cầm bề rộng trung bình khoảng 10m và 6 bến thuyền gồm 3 bến chính, 3 bến phụ.

Sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng và phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án năm 2030.

Dự án này được đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT).

UBND TP Hà Nội cho biết phương thức thanh toán cho nhà đầu tư bằng ngân sách Nhà nước hay bằng quỹ đất sẽ được xác định cụ thể tại bước quyết định chủ trương đầu tư dự án.

Trước khi được HĐND TP Hà Nội thống nhất sơ bộ chủ trương đầu tư dự án này, Ban Đô thị HĐND thành phố đã có báo cáo thẩm tra, trong đó lưu ý một số vấn đề.

Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội cho biết theo báo cáo thẩm định số 04/BC-HĐTĐ ngày 25/1/2026 của Hội đồng thẩm định, hồ sơ đề xuất quỹ đất dự kiến thanh toán tại xã Sơn Đồng và xã An Khánh. Tổng diện tích quỹ đất thanh toán hơn 291ha.

Cơ quan thẩm tra đề nghị UBND TP Hà Nội rà soát, xác định phương thức thanh toán cụ thể (bằng quỹ đất hoặc bằng tiền), bảo đảm tính khả thi và tuân thủ quy định pháp luật.

Nhiều tuyến đường quanh hồ Tây dự kiến được mở rộng (Ảnh: Mạnh Quân).

Bên cạnh đó, cơ quan thẩm tra cũng đề nghị rà soát, đánh giá lại tổng mức đầu tư của dự án tổng thể và tiểu dự án thành phần do hồ sơ đề xuất nhà đầu tư nộp lại đã thay đổi phạm vi nghiên cứu từ 2 hồ (hồ Tây, hồ Trúc Bạch) xuống còn 1 hồ (hồ Tây) nhưng tổng mức đầu tư lại giữ nguyên.

Đồng thời, nghiên cứu, lập phương án đầu tư theo hướng không xâm lấn, không làm giảm diện tích mặt hồ, ao hiện trạng, bảo đảm giữ nguyên các yếu tố gốc liên quan đến cảnh quan, sinh thái và môi trường hồ Tây, theo Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội.