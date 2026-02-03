Người dân tháo dỡ nhà, giao đất cho dự án cải tạo rạch ô nhiễm nhất TPHCM

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều hộ dân sinh sống trên đường Điện Biên Phủ, ven rạch Xuyên Tâm đã hoàn tất việc tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng cho dự án.

Một hộ dân đã thuê xe cẩu để phá dỡ nhà, dọn dẹp xà bần và thu gom phế liệu.

Anh Trần Khánh Ngân cùng người thân đang tháo dỡ cửa và mái tôn để trả lại đất cho dự án. Được biết, căn nhà rộng khoảng 80m2 của anh Ngân được bồi thường khoảng 4 tỷ đồng.

Một phần nền nhà của bà Nguyễn Thùy Trang (52 tuổi) nằm trong phạm vi dự án. Gia đình bà đã bàn giao 69m2 đất và sau đó đã sửa chữa, xây mới căn nhà trên phần đất còn lại.

Bà Trang chia sẻ: "Khoảng hơn chục năm trở lại đây, tình trạng ô nhiễm ở con rạch này ngày càng nghiêm trọng. Gia đình chúng tôi đã bàn giao đất và rất tán thành với chủ trương cải tạo môi trường cho con rạch này. Hi vọng không lâu nữa, không gian hai bên Rạch Xuyên Tâm sẽ sạch sẽ, khang trang hơn".

Dù những ngày cuối năm, cận kề Tết Nguyên đán Bính Ngọ, việc tháo dỡ nhà cửa không tránh khỏi những xáo trộn và lo toan, nhưng các hộ dân vẫn đang khẩn trương hoàn thành với mong muốn dự án sớm được triển khai.

Dự án cải tạo Rạch Xuyên Tâm do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM làm chủ đầu tư, với tổng vốn hơn 17.230 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 14.000 tỷ đồng.

Dự án có phạm vi từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật, tổng chiều dài tuyến khoảng 8,8km, bao gồm tuyến chính dài 6,6km và 3 tuyến nhánh (Cầu Sơn, Bình Lợi, Bình Triệu) với tổng chiều dài 2,2km, đi qua địa bàn 4 phường Bình Thạnh, Gia Định, Bình Lợi Trung và An Nhơn.

Các hạng mục chính của dự án bao gồm nạo vét, cải tạo lòng rạch; xây dựng kè bảo vệ bờ; hệ thống thoát nước; đường giao thông dọc hai bên rạch kết hợp công viên, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật.

Hiện tại, vẫn còn nhiều hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, chủ yếu là các dãy nhà lụp xụp ven rạch.

Việc bồi thường gặp nhiều khó khăn do các trường hợp mua bán, chuyển nhượng nhà đất bằng giấy tay, vi bằng; cùng các vướng mắc về xác định giá thuê, thuê mua nhà ở xã hội và suất tái định cư tối thiểu.

Dự án cải tạo Rạch Xuyên Tâm được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng ngập úng, ô nhiễm kéo dài, mở ra không gian sống mới cho người dân TPHCM.

Rạch Xuyên Tâm chảy qua nhiều phường ở TPHCM (Ảnh: Google Maps).