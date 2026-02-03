Dự kiến ngày công bố kết quả bầu cử và họp kỳ đầu tiên Quốc hội khóa mới

Sáng 3/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội cho biết phiên họp lần này tiến hành sớm hơn thường lệ, cũng là phiên họp cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Để tập trung cho các nhiệm vụ trọng đại sẽ diễn ra trong quý I, Chủ tịch Quốc hội cho hay phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ được tổ chức gọn trong nửa ngày, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả và chất lượng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Hồng Phong).

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. “Nội dung này liên quan trực tiếp đến việc giải quyết chính sách cho người dân tại khu vực chịu tác động của dự án, phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Phiên họp cũng xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 1 và nghe báo cáo bước đầu về chủ trương xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); xem xét, thông qua Nghị quyết điều chỉnh lần thứ hai cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Liên quan đến công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội cho biết ngày 2/2, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử.

Hiện nay, 34 tỉnh, thành phố đang triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định, trong đó, việc tổ chức để người ứng cử ra mắt cử tri nơi cư trú được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước từ ngày 4 đến 8/2.

“Tuy số lượng nội dung không nhiều nhưng rất quan trọng, có ý nghĩa lớn, gắn với bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn mới; đồng thời, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa tới và việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho sự phát triển của Thủ đô trong thời kỳ mới”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Với một số dự án luật, pháp lệnh dự kiến trình tại phiên họp tháng 2, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương phối hợp, hoàn thiện để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại Phiên họp thứ 55 vào tháng 3, ngay sau Tết. “Tuyệt đối không để dồn việc, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung”, Chủ tịch Quốc hội quán triệt.

Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: Hồng Phong).

Các dự án luật dự kiến trình tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, theo Chủ tịch Quốc hội, cần sớm hoàn thiện hồ sơ để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chậm nhất tại phiên họp tháng 3, bảo đảm đúng quy định về thời hạn gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội.

Theo kế hoạch, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI dự kiến là ngày 15/3, dự kiến công bố kết quả bầu cử sớm nhất vào ngày 22/3. Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc ngày 6/4. HĐND các cấp cũng sẽ tổ chức kỳ họp thứ nhất phù hợp với tiến độ chung này.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát kỹ lưỡng, kịp thời xử lý ngay trong các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành; bảo đảm tính đồng bộ, liên thông, hạn chế tối đa các điểm nghẽn có thể gây ách tắc trong quá trình thực hiện.

Đặc biệt, theo Chủ tịch Quốc hội, phải tuyệt đối tránh phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết, bảo đảm tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.