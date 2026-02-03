Rác "bủa vây" Sầm Sơn sau khi bãi rác lớn nhất phường đóng cửa

Ba ngày kể từ khi UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt quyết định đóng cửa bãi rác phường Sầm Sơn, lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn phường này bị ùn ứ, tồn đọng khắp các tuyến đường, ngõ phố nhưng chưa được thu gom, xử lý.

Ghi nhận của phóng viên vào sáng 3/2 cho thấy, tại nhiều tuyến phố trên địa bàn phường Sầm Sơn, rác thải sinh hoạt chất thành từng đống, tràn ra lòng đường, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

Rác thải ngập ngụa trên đường phố Sầm Sơn, bốc mùi hôi thối (Ảnh: Thanh Tùng).

Người dân địa phương cho biết, trong 2 ngày qua không thấy công nhân môi trường đến thu gom rác, khiến rác thải bị tồn đọng, bốc mùi hôi thối khó chịu.

“Kể từ khi bãi rác đóng cửa, chúng tôi không thấy công nhân môi trường đến thu gom rác. Thời điểm cận Tết, lượng rác sinh hoạt rất nhiều, chúng tôi rất mong chính quyền địa phương sớm vào cuộc để xử lý”, anh Trần Trí Thái, người dân phường Sầm Sơn chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Sầm Sơn cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công ty Môi trường và Đô thị Sầm Sơn làm việc với nhà máy xử lý rác thải Đông Nam (phường Đông Quang) nhằm tìm hướng xử lý lượng rác tồn đọng.

Rác thải chất thành từng đống trước cổng trường mầm non (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo vị lãnh đạo này, nguyên nhân rác thải chưa được thu gom là do hiện nay nhà máy rác Đông Nam trong tình trạng quá tải, chưa thể tiếp nhận xử lý rác thải của phường Sầm Sơn.

Trước đó, do tình trạng quá tải và ô nhiễm môi trường kéo dài suốt nhiều năm, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định chấp thuận đóng cửa bãi rác tại phường Sầm Sơn kể từ ngày 31/1.

Bãi rác Sầm Sơn có diện tích 2,7ha, đi vào hoạt động từ năm 1997 với công suất xử lý khoảng 25 tấn rác mỗi ngày đêm, chủ yếu theo phương thức chôn lấp hoặc để phân hủy tự nhiên.

Rác thải ngổn ngang trên đường Trần Hưng Đạo, phường Sầm Sơn (Ảnh: Thanh Tùng).

Bãi rác này tồn tại trong nhiều năm; đặc biệt vào mùa du lịch cao điểm, lượng rác thải tăng đột biến, khiến cuộc sống của người dân sinh sống xung quanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mỗi ngày, lượng rác tập kết về đây rất lớn, tạo thành những núi rác khổng lồ. Dù đứng cách xa hơn 500m, mùi hôi nồng nặc vẫn bốc lên. Đặc biệt, tại các bể lắng xung quanh khu vực bãi rác, nước thải đen kịt và có dấu hiệu rò rỉ ra môi trường bên ngoài.