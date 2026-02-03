Benzema sang Al-Hilal, Ronaldo thêm phần bất mãn

Karim Benzema gia nhập Al-Hilal

Rạng sáng 3/2, Al-Hilal chính thức thông báo chiêu mộ thành công tiền đạo Karim Benzema, chỉ vài giờ sau khi cầu thủ người Pháp xác nhận chia tay Al-Ittihad.

Thông tin được đội bóng thủ đô Riyadh đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội với dòng trạng thái ngắn gọn: “Karim Benzema chính thức là người của Hilal”. Cựu chủ nhân Quả bóng Vàng 2022 gia nhập Al-Hilal theo dạng chuyển nhượng tự do.

Al-Hilal thông báo chiêu mộ thành công tiền đạo Benzema (Ảnh: Al-Hilal).

Theo truyền thông quốc tế, Benzema đã ký hợp đồng có thời hạn 18 tháng với Al-Hilal, kéo dài đến tháng 6/2027. Ở mùa giải hiện tại, tiền đạo 36 tuổi đã ghi 8 bàn sau 14 trận đấu tại Saudi Pro League trong màu áo Al-Ittihad.

Chia sẻ về quyết định rời Al-Ittihad, Benzema bày tỏ sự trân trọng: “Dù một chương đã khép lại, sự tôn trọng và lòng biết ơn sẽ luôn còn mãi. Xin cảm ơn CLB, ban huấn luyện, các đồng đội và đặc biệt là người hâm mộ vì sự chào đón, tình yêu và nguồn năng lượng mà các bạn đã dành cho tôi mỗi ngày”.

Anh nhấn mạnh: “Hành trình này mang lại cho tôi rất nhiều, cả về cá nhân lẫn sự nghiệp. Tôi ra đi ngẩng cao đầu, tự hào vì đã khoác lên mình màu áo này và về tất cả những gì chúng ta đã cùng chia sẻ”.

Benzema chuyển đến Saudi Arabia vào năm 2023 sau 14 mùa giải thành công cùng Real Madrid. Ngay trong mùa giải đầu tiên khoác áo Al-Ittihad, anh đã ghi 21 bàn thắng, góp công lớn giúp đội bóng giành chức vô địch quốc gia. Tuy nhiên, ở mùa giải năm nay, những bất đồng trong việc gia hạn hợp đồng được cho là nguyên nhân chính dẫn đến quyết định chia tay sớm giữa hai bên.

Al-Hilal khiến Cristiano Ronaldo thêm bất mãn

Thương vụ Benzema là điểm nhấn lớn nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa đông của Al-Hilal, nhưng không phải là bản hợp đồng duy nhất. Đội bóng giàu truyền thống của Saudi Arabia đã hoạt động rất tích cực nhằm tăng cường chiều sâu đội hình cho giai đoạn hai của mùa giải.

Bên cạnh Benzema, Al-Hilal đã chiêu mộ thêm một số gương mặt mới đáng chú ý, bao gồm trung vệ Pablo Mari, tiền đạo trẻ người Pháp Mohamed Kader Meite, cầu thủ chạy cánh Sultan Mandash, thủ môn Rayan Al-Dossary và tiền vệ Murad Hawsawi.

Những bản hợp đồng này cho thấy chiến lược rõ ràng của Al-Hilal: kết hợp giữa các ngôi sao đẳng cấp quốc tế với lực lượng nội binh và cầu thủ trẻ, nhằm đảm bảo sự ổn định lâu dài cũng như khả năng cạnh tranh trên nhiều mặt trận.

Ở thời điểm hiện tại, Al-Hilal đang nằm trong nhóm dẫn đầu Saudi Pro League và tiếp tục được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Việc bổ sung Benzema cùng nhiều tân binh trong tháng 1 được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng gia tăng sức mạnh hàng công, đồng thời tạo thêm chiều sâu cho đội hình ở chặng nước rút của mùa giải.

Cristiano Ronaldo đang bất mãn với ban quản trị Al Nassr (Ảnh: Getty).

Sự xuất hiện của Benzema tại Al-Hilal càng khiến sự bất mãn của Cristiano Ronaldo tăng cao. Mới đây, siêu sao người Bồ Đào Nha đã quyết định từ chối ra sân cho Al Nassr ở vòng 20 Saudi Pro League tối 2/2 do không hài lòng với cách Quỹ đầu tư Công Saudi Arabia (Public Investment Fund - PIF) quản lý đội bóng.

Al-Hilal cũng được PIF quản lý và đã nhận được sự đầu tư mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 vừa qua, trái ngược với sự im ắng của Al Nassr.

Sự bất mãn của CR7 được cho là chỉ là “bề nổi của tảng băng chìm”. Một số nguồn tin cho biết ban huấn luyện của Al Nassr, đứng đầu là HLV Jorge Jesus, cùng Giám đốc thể thao Simao Coutinho và Giám đốc điều hành Jose Semedo đều đã nộp đơn từ chức lên ban quản trị Al Nassr với mong muốn ra đi ngay trong tuần này. Ngay cả Ronaldo cũng đứng trước khả năng chia tay Al Nassr vào mùa hè 2026, dù hợp đồng giữa hai bên vẫn còn thời hạn đến mùa hè 2027.