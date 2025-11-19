Lên phương án đóng cửa bãi rác cao như núi án ngữ ở khu du lịch Sầm Sơn

Ngày 19/11, ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết đơn vị đã có báo cáo đề xuất gửi UBND tỉnh về việc xin đóng cửa bãi rác nằm cạnh sông Đơ (thuộc địa phận hai phường Trung Sơn và Bắc Sơn cũ).

“Chúng tôi đã báo cáo tỉnh xin ý kiến, trước ngày 1/1/2026 sẽ đóng cửa bãi rác. Địa phương đang phối hợp với phường Nam Sầm Sơn sớm hoàn thiện dự án chôn lấp để xử lý rác thải trong thời gian tới”, ông Dũng nói.

Núi rác tồn tại suốt nhiều năm ở khu du lịch Sầm Sơn (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo ông Dũng, sau khi đóng cửa, lượng rác tồn đọng lâu nay cũng đang được địa phương đề xuất tỉnh xem xét phương án xử lý hỗn hợp.

“Khoảng 20% lượng rác sẽ được đưa đến các nhà máy xi măng để xử lý, phần còn lại sẽ đưa đi chôn lấp hoặc làm phân vi sinh, không thực hiện đốt tại chỗ”, ông Dũng nói.

Trước đó, Dân trí từng phản ánh tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng tại bãi rác ở Sầm Sơn. Bãi rác này tồn tại nhiều năm, đặc biệt vào mùa du lịch cao điểm, lượng rác thải tăng đột biến khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Mỗi ngày, lượng rác tập kết về đây rất lớn, tạo thành một núi rác khổng lồ. Dù đứng cách xa hơn 500m, mùi hôi nồng nặc vẫn bốc lên. Đặc biệt, tại các bể lắng quanh khu vực bãi rác, nước đen kịt và có dấu hiệu rò rỉ ra bên ngoài.