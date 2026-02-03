Ninh Bình sẽ bắn pháo hoa tại lễ hội chợ Viềng, Phủ Dầy

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản chỉ đạo về việc bắn pháo hoa nổ tầm thấp nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và lễ hội năm 2026.

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình đồng ý chủ trương cho phép UBND các xã, phường: Hoa Lư, Nam Định, Hà Nam, Tam Điệp, Nho Quan và Vụ Bản tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp với thời lượng không quá 15 phút.

Tỉnh Ninh Bình cho phép bắn pháo hoa tại 6 phường, xã đón mừng năm mới xuân Bính Ngọ 2026 (Ảnh: Thanh Bình).

Các địa phương nói trên tập trung bắn pháo hoa tối 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ và thời khắc giao thừa đón mừng năm mới Bính Ngọ 2026.

Đối với các lễ hội năm 2026, UBND tỉnh Ninh Bình cho phép tổ chức bắn pháo hoa tại xã Vụ Bản với 4 đợt, gắn với các sự kiện khai mạc lễ hội chợ Viềng xuân, lễ hội Phủ Dầy và lễ Khánh đản Mẫu.

Toàn bộ kinh phí tổ chức bắn pháo hoa được thực hiện từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước.

UBND tỉnh Ninh Bình giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao, Công an tỉnh, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức bắn pháo hoa nổ theo đúng quy định, bảo đảm an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn, không sử dụng ngân sách nhà nước.