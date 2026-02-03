Chạy "nước rút" giải phóng mặt bằng làm công trình phục vụ APEC
(Dân trí) - Phú Quốc đang chạy "nước rút" giải phóng mặt bằng bàn giao đất sạch cho 21 công trình phục vụ APEC. Đặc khu sẽ thưởng tiền cho hộ bàn giao sớm, cam kết nơi tái định cư tốt hơn nơi ở cũ.
Ngày 3/2, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, cho biết công tác GPMB đang đảm bảo tiến độ dù đối mặt với nhiều khó khăn do nguồn gốc đất đai phức tạp.
Trước thềm APEC 2027, Phú Quốc đang gấp rút đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để bàn giao đất sạch cho 21 dự án trọng điểm. Đặc biệt, dự án Khu tái định cư Hàm Ninh rộng 103ha đang được triển khai khẩn trương nhằm bố trí chỗ ở cho hơn 5.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất.
Để đạt được sự đồng thuận, Phú Quốc đã tăng cường tuyên truyền, vận động và linh hoạt áp dụng các chính sách bồi thường thỏa đáng, đúng giá, hài hòa lợi ích cho người dân.
Đáng chú ý, chính quyền còn khuyến khích các nhà đầu tư thưởng thêm 5% giá trị bồi thường cho những hộ dân bàn giao mặt bằng sớm. "Chúng tôi đang xin chủ trương và hướng dẫn của tỉnh về quy định thưởng. Bên cạnh đó, Phú Quốc cũng khuyến khích các nhà đầu tư trực tiếp thưởng cho người dân bàn giao mặt bằng sớm, tùy khả năng", ông Khoa nhấn mạnh.
Đối với các trường hợp đất có nhiều chủ đồng sở hữu dẫn đến tranh chấp, địa phương vẫn tiến hành thu hồi để đảm bảo tiến độ dự án APEC 2027. Sau đó, cơ quan chức năng sẽ xác định chính xác người sở hữu và đền bù phù hợp theo quy định.
Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Giám đốc Ban điều hành Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 1 Mekong, cho biết đơn vị đã nhanh chóng tiếp nhận mặt bằng và triển khai các hạng mục đầu tiên. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay là tình trạng khan hiếm vật tư xây dựng do nhiều siêu dự án đang đồng loạt triển khai. Để giải quyết, nhà thầu đã chủ động làm việc với các nhà cung cấp để dự trữ nguồn vật liệu lớn, đảm bảo thi công liên tục và sẵn sàng cho giai đoạn cao điểm.
UBND đặc khu Phú Quốc cũng thông tin đã thu hồi hơn 1ha đất của ông N.T.L. tại khu phố Suối Mây để mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, một dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027.
Trường hợp này bao gồm 4 căn nhà với tổng diện tích hơn 412m2 và nhiều cây trồng. Ngoài việc trả lại hiện trạng đất, ông L. còn bị buộc nộp lại hơn 219 triệu đồng, số lợi bất hợp pháp từ việc sử dụng đất sai quy định.
Tiến độ các dự án hạ tầng phục vụ APEC 2027 (tính đến cuối tháng 1/2026)
- Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc: Tổng mức đầu tư 21.998 tỷ đồng. Nhà ga T2 đã hoàn thành toàn bộ phần thô và 80% kết cấu thép, dự kiến bàn giao giai đoạn 1 vào 30/12. Nhà ga VIP đạt 100% phần thô, kết cấu thép và 10% hạng mục MEP, dự kiến hoàn thiện cuối tháng 9. Đường cất hạ cánh số 2 đạt 30% giá trị khối lượng, dự kiến hoàn thành giữa năm 2026.
- Tuyến tàu điện đô thị (MRT): Dài 17,7km, tổng vốn đầu tư gần 8.950 tỷ đồng, khởi công từ 19/12/2025, dự kiến hoạt động quý II/2027. Dự án đang cần điều chỉnh quy hoạch chung để khớp nối các vị trí nhà ga và depot.
- Đại lộ APEC: Thiết kế được điều chỉnh rút ngắn còn 1,45km, phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trong tháng 2.
- Tổ hợp Hội nghị APEC: Bao gồm Trung tâm hội nghị triển lãm (sức chứa 6.500 chỗ) và Nhà hát đa năng (4.000 chỗ). Khối lượng kết cấu bê tông cốt thép lần lượt đạt 90% và 80%. Dự án thực hiện theo hình thức PPP (hợp đồng BT), dự kiến hoàn thành toàn bộ các hạng mục vào quý II/2027.