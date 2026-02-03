Chạy "nước rút" giải phóng mặt bằng làm công trình phục vụ APEC

Ngày 3/2, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, cho biết công tác GPMB đang đảm bảo tiến độ dù đối mặt với nhiều khó khăn do nguồn gốc đất đai phức tạp.

Công nhân thi công công trình Trung tâm hội nghị phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc (Ảnh: Hoàng Duật)



Trước thềm APEC 2027, Phú Quốc đang gấp rút đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để bàn giao đất sạch cho 21 dự án trọng điểm. Đặc biệt, dự án Khu tái định cư Hàm Ninh rộng 103ha đang được triển khai khẩn trương nhằm bố trí chỗ ở cho hơn 5.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất.

Để đạt được sự đồng thuận, Phú Quốc đã tăng cường tuyên truyền, vận động và linh hoạt áp dụng các chính sách bồi thường thỏa đáng, đúng giá, hài hòa lợi ích cho người dân.

Đáng chú ý, chính quyền còn khuyến khích các nhà đầu tư thưởng thêm 5% giá trị bồi thường cho những hộ dân bàn giao mặt bằng sớm. "Chúng tôi đang xin chủ trương và hướng dẫn của tỉnh về quy định thưởng. Bên cạnh đó, Phú Quốc cũng khuyến khích các nhà đầu tư trực tiếp thưởng cho người dân bàn giao mặt bằng sớm, tùy khả năng", ông Khoa nhấn mạnh.

Đối với các trường hợp đất có nhiều chủ đồng sở hữu dẫn đến tranh chấp, địa phương vẫn tiến hành thu hồi để đảm bảo tiến độ dự án APEC 2027. Sau đó, cơ quan chức năng sẽ xác định chính xác người sở hữu và đền bù phù hợp theo quy định.

Nhà hát đa năng phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc đang dần thành hình (Ảnh: Hữu Khoa).

Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Giám đốc Ban điều hành Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 1 Mekong, cho biết đơn vị đã nhanh chóng tiếp nhận mặt bằng và triển khai các hạng mục đầu tiên. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay là tình trạng khan hiếm vật tư xây dựng do nhiều siêu dự án đang đồng loạt triển khai. Để giải quyết, nhà thầu đã chủ động làm việc với các nhà cung cấp để dự trữ nguồn vật liệu lớn, đảm bảo thi công liên tục và sẵn sàng cho giai đoạn cao điểm.

UBND đặc khu Phú Quốc cũng thông tin đã thu hồi hơn 1ha đất của ông N.T.L. tại khu phố Suối Mây để mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, một dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027.

Trường hợp này bao gồm 4 căn nhà với tổng diện tích hơn 412m2 và nhiều cây trồng. Ngoài việc trả lại hiện trạng đất, ông L. còn bị buộc nộp lại hơn 219 triệu đồng, số lợi bất hợp pháp từ việc sử dụng đất sai quy định.