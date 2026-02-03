Đưa tinh thần mới của Văn kiện Đại hội XIV vào thực tiễn cuộc sống

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Những giải pháp đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống".

Hội thảo được tổ chức thành 3 phiên, phiên khai mạc và 2 phiên chuyên đề gồm "Đưa tinh thần mới của Văn kiện Đại hội XIV vào cuộc sống" và "Đưa Chương trình hành động của Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống" với 2 tham luận trung tâm, định hình cho hơn 20 lượt phát biểu của các đại biểu tham dự hội thảo ở các phiên chuyên đề.

Văn kiện Đại hội là sự hòa quyện giữa ý Đảng và lòng dân

Phát biểu tại hội thảo GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra thành công rất tốt đẹp, đánh dấu một mốc son mới trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Đại hội XIV đã thông qua các văn kiện chính trị quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước.

Quang cảnh hội thảo (Ảnh: Nguyễn Hải).

Văn kiện Đại hội không chỉ là kết tinh trí tuệ mà còn là sự hòa quyện giữa ý Đảng và lòng dân, là ngọn đuốc soi đường cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong chặng đường phát triển mới; đánh dấu sự khởi đầu cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, Văn kiện Đại hội XIV thực sự là kết tinh trí tuệ, ý chí, tư duy đổi mới, khát vọng vươn lên và quyết tâm lớn lao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong việc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng đánh giá, Đại hội XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp trên nhiều phương diện, trong đó có công tác xây dựng văn kiện với nhiều nội dung mới, mới từ cấu trúc, cách tổ chức báo cáo chính trị gắn với chương trình hành động; từ quan điểm, tư tưởng, tư duy, tầm nhìn chiến lược và những quyết sách quan trọng và cách cụ thể hóa trong thực tiễn cuộc sống,...

Ông cho rằng hội thảo "Những giải pháp đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống" chính là biểu hiện sinh động, thiết thực nhất tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định tại phiên bế mạc Đại hội XIV, thể hiện sự chuyển biến nhanh chóng, quyết liệt từ nhận thức lý luận sang hành động thực tiễn, từ nghị quyết của Đảng sang cuộc sống cụ thể của nhân dân.

Công cuộc đổi mới bắt đầu từ đổi mới tư duy

PGS.TS Dương Trung Ý, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản khẳng định, việc "đưa tinh thần mới của Văn kiện Đại hội XIV vào thực tiễn cuộc sống" là trách nhiệm chính trị, là mệnh lệnh công tác, là thước đo và minh chứng sinh động, thiết thực nhất đối với năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đồng thời là yêu cầu khách quan của sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

Theo PGS.TS Dương Trung Ý, thực tiễn đã khẳng định, giá trị của văn kiện Đại hội không chỉ nằm ở nội dung, quan điểm được viết ra, mà chủ yếu được kiểm chứng trong thực tiễn tổ chức thực hiện.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (Ảnh: Mạnh Thắng).

Văn kiện Đại hội chỉ có giá trị và thực sự "sống" khi được thể chế hóa thành các chính sách đúng, tổ chức thực hiện hiệu quả, tạo ra chuyển biến thực chất trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước, thể hiện ở sự chuyển động mạnh mẽ của thực tiễn, ở sự phát triển về đời sống vật chất, tinh thần và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Chia sẻ tại phiên chuyên đề "Đưa tinh thần mới của Văn kiện Đại hội XIV vào cuộc sống", TS Lê Hải, Ủy viên Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản cho biết, công cuộc đổi mới bắt đầu từ đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế.

Đại hội XIV của Đảng cũng thẳng thắn nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy phát triển để theo kịp sự chuyển động của tình hình quốc tế cũng như đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Do đó, đổi mới tư duy phát triển là vấn đề đặc biệt quan trọng.

Theo TS Lê Hải, trước hết, cùng với việc nâng tầm tư duy lý luận, cần tăng cường, gia tăng tư duy và hành động kỹ trị.

Về tư duy lý luận, theo ông cần xây dựng được những chiến lược phát triển đất nước trong một thế kỷ tới.

Cùng với tư duy lý luận, ông cho rằng cần bồi đắp tư duy kỹ trị. Truyền thống tư duy kỹ trị của chúng ta còn mỏng, chưa phải là thế mạnh. Vì vậy, một đất nước sẽ rất khó phát triển khi công nghiệp chế biến, chế tạo chưa phát triển mạnh.

Ông dẫn chứng, công nghiệp chế biến, chế tạo của nước ta hiện mới chiếm khoảng 24% tổng GDP.

PGS.TS Dương Trung Ý, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (Ảnh: Mạnh Thắng).

Một số thế hệ đối với công nghệ chúng ta đang đi chậm, do đó cần đẩy mạnh tư duy kỹ trị trong thời gian tới để phục vụ mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước bước sang giai đoạn phát triển chất lượng cao, tạo nền tảng kinh tế cho chủ nghĩa xã hội.

TS Lê Hải đánh giá, trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa chất lượng cao, nòng cốt vẫn phải là các ngành cơ khí chế tạo chính xác như hợp kim, hóa chất, công nghệ cao…

Thứ hai, ông cho rằng cần chuyển mạnh tư duy phát triển hướng ra biển. Việt Nam có diện tích biển rộng hơn đất liền nhưng đóng góp của kinh tế biển mới chỉ đạt khoảng 6-7% GDP.

Dù chúng ta đã có Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về chiến lược biển, song tỷ lệ đóng góp này vẫn còn rất thấp. Do đó, Trung ương cần sớm tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 36 để có những giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ hơn, thực sự đưa Việt Nam phát triển hướng ra biển, mạnh về biển, giàu về biển.

Kỷ nguyên mới phải là kỷ nguyên Việt Nam mạnh về biển

“Có lẽ chúng ta vẫn quen với tư duy và hành động khai thác tài nguyên sẵn có ở đất liền, ngại ra biển.

Đây là tư duy cần phải khắc phục. Kỷ nguyên mới phải là kỷ nguyên Việt Nam mạnh về biển”, TS Lê Hải nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông cho rằng cần có tư duy nâng cao năng lực nội tại của nền kinh tế trên cơ sở xây dựng những doanh nghiệp ngoại quốc. Nền kinh tế Việt Nam tuy phát triển vượt bậc nhưng nhìn sâu bên trong vẫn còn những yếu tố chông chênh, chưa bền vững.

TS Lê Hải đánh giá, khái niệm doanh nghiệp dân tộc là chưa đủ, mà cần nâng tầm thành doanh nghiệp ngoại quốc. Những doanh nghiệp đầu tàu gắn với sứ mệnh không chỉ làm kinh tế mà còn là hình tượng, thương hiệu quốc gia, mang trong mình trọng trách kiến tạo đất nước.

Các đại biểu chụp ảnh tại hội thảo (Ảnh: Mạnh Thắng).

Muốn kinh tế vững mạnh, phải có lực lượng doanh nghiệp đủ năng lực và thực sự mạnh. Đây là một công cuộc đòi hỏi công tác tư tưởng, đồng thời cần sự đầu tư của Nhà nước.

Kinh nghiệm của Nhật Bản và Hàn Quốc cho thấy, các tập đoàn kinh tế lớn chính là bộ mặt, diện mạo của Quốc gia, được Chính phủ đầu tư rất lớn trên cơ sở tuân thủ các quy luật của thị trường.

“Xây dựng những tập đoàn kinh tế vững mạnh trong kỷ nguyên mới là một trong những nhiệm vụ cần được tập trung phát triển”, TS Lê Hải nói.

Chia sẻ về định hướng đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống, GS.TS Trần Vi Dân, Ủy viên kiêm Phó Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương nêu, có hai nhóm giải pháp trọng tâm.

Nhóm giải pháp thứ nhất là đẩy mạnh tuyên truyền thống nhất, đồng bộ, qua đó củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng, vào các văn kiện, chủ trương, đường lối.

Nhóm giải pháp thứ hai là thể chế hóa các chủ trương thành chính sách, pháp luật, đưa vào cuộc sống bằng các đạo luật cụ thể và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Bên cạnh đó, cần nhận thức rõ vai trò của các chủ thể trong công tác tuyên truyền, định hướng; ngoài cán bộ, đảng viên, vai trò của nhân dân là hết sức quan trọng.

Cần quán triệt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát” để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, GS.TS Trần Vi Dân nhấn mạnh.