Khu thể thao Rạch Chiếc TPHCM “ngủ quên” 30 năm sắp được đánh thức

Dự án Khu Liên hợp Thể dục thể thao Rạch Chiếc (TPHCM), với tổng vốn dự kiến gần 15.000 tỷ đồng, đã nằm bất động suốt ba thập kỷ qua kể từ khi có chủ trương đầu tư vào năm 1994. Tuy nhiên, một động thái mới đây từ HĐND TPHCM đã thắp lên hy vọng về việc "đánh thức" siêu dự án này.

Tại kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) của HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã thống nhất dừng chủ trương đầu tư dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng Rạch Chiếc. Quyết định này nhằm phù hợp với hình thức đầu tư mới, hứa hẹn mang lại luồng sinh khí mới cho dự án.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, dự án sẽ được tiếp nhận đầu tư theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), dựa trên quy hoạch đã được xác lập từ trước. TPHCM đặt kỳ vọng trong 5 năm tới, Khu Liên hợp Thể dục thể thao Rạch Chiếc sẽ trở thành một quần thể hiện đại, đạt tầm quốc tế, đủ khả năng tổ chức các sự kiện thể thao khu vực và quốc tế với đầy đủ các môn thể thao.

Trước đó, dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng được HĐND TP thông qua từ tháng 3/2018 với tổng vốn hơn 8.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chỉ dừng ở bước chuẩn bị đầu tư, với gần 1,4 tỷ đồng đã được sử dụng cho công tác khảo sát, đo vẽ.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, phần lớn diện tích khu đất vẫn là đất trống, ao đầm và cỏ mọc um tùm, dù quy hoạch đã có từ năm 1994.

Các dãy nhà lợp tôn, chủ yếu là nhà trọ phục vụ công nhân và lao động thời vụ, vẫn còn tồn tại.

Người dân tại đây chủ yếu là công nhân làm việc cho các xí nghiệp, công trường xung quanh.

Bà Tư (60 tuổi) chia sẻ: "Dự án đã có quy hoạch cả 30 năm nay, thế nhưng người dân chúng tôi vẫn chờ mỏi mòn phương án đền bù hay di dời để an cư ở nơi khác. Nhà cửa thì cũng đã xuống cấp nhưng không xây mới hay sửa sang gì được".

Cảnh quan hiện tại còn hoang sơ, với nhiều khu đất trống, ao hồ và nhà tạm; khác xa hình dung về một khu thể thao - đô thị hiện đại theo quy hoạch ban đầu.

Một số lô đất được người dân thuê tạm để làm kho bãi, sân bóng, hồ câu cá hoặc sân tập thể thao.

Nằm bên trong khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc còn có Saigon Sports City, một dự án khu đô thị - thể thao phức hợp do Keppel Land cùng đối tác phát triển.

Nhìn từ trên cao, các cụm nhà tạm được bao quanh bởi đất trống, nhiều khu vẫn là đầm, ao và cỏ dại mọc dày.

Dự án Rạch Chiếc được kỳ vọng sẽ "đánh thức" sau nhiều năm trì hoãn. Khi hoàn thành, khu liên hợp sẽ gồm sân vận động khoảng 50.000 chỗ, đường điền kinh, nhà thi đấu và trung tâm huấn luyện đạt chuẩn quốc tế.

Bên cạnh các hạng mục thể thao, khu vực cũng được định hướng phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, công viên và không gian đô thị - giải trí, góp phần hình thành trung tâm thể thao mới ở phía Đông TPHCM.

