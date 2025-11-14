Khu thể thao Rạch Chiếc ở TPHCM sắp khởi công, đủ sức làm sự kiện quốc tế

Tại kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra sáng 14/11, các đại biểu đã thống nhất dừng chủ trương đầu tư dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu Liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Việc này nhằm đảm bảo phù hợp với hình thức đầu tư mới của dự án.

Phát biểu về nội dung tờ trình nêu trên, đại biểu Trần Thành Trọng bày tỏ sự đồng tình việc dừng chủ trương dự án. Theo đại biểu, công tác này sẽ làm sạch vấn đề pháp lý cho dự án Khu Liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc để tiếp tục mời gọi nhà đầu tư.

"Dự án đã dừng lại rất lâu. Khi hoàn thiện, khu liên hợp sẽ tạo sự phát triển lớn về kinh tế - xã hội cho thành phố. Với phương thức đầu tư mới, dự án cần có sân vận động với sức chứa 100.000 chỗ ngồi, đủ sức tổ chức các giải thể thao quốc tế", đại biểu Trần Thành Trọng góp ý.

Đại biểu Trần Thành Trọng góp ý về dự án Khu Liên hợp thể thao Rạch Chiếc (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trả lời ý kiến đại biểu, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, Khu Liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc đã được thực hiện trong quy hoạch thành phố. Hiện tại, TPHCM đang tiếp nhận đầu tư dự án với hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

"Nếu không có gì thay đổi, Khu Liên hợp thể thao Rạch Chiếc sẽ khởi công dịp 19/12 tới. Khu liên hiệp được quy hoạch, xây dựng hiện đại, mang tầm quốc tế, có đầy đủ các môn thể thao. 5 năm sau, thành phố sẽ có khu liên hợp đủ sức để tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế và khu vực", ông Nguyễn Văn Được nói.

Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu Liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc được HĐND TPHCM thông qua chủ trương từ tháng 3/2018 với tổng vốn hơn 8.000 tỷ đồng. Đến nay, dự án vẫn dừng ở bước chuẩn bị đầu tư và đã sử dụng gần 1,4 tỷ đồng cho công tác khảo sát, đo vẽ bản đồ.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trả lời ý kiến các đại biểu tại kỳ họp (Ảnh: Xuân Đoàn).

Để tiếp tục xây dựng Khu Liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, TPHCM cần thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng với chi phí tăng so với tổng mức được duyệt. Do đó, dự án cần điều chỉnh chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công.

Tuy nhiên, Luật Đầu tư công không cho phép thực hiện dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng độc lập mà chủ trương đầu tư cần bao gồm cả dự án xây lắp. Điều này sẽ làm tăng áp lực lên ngân sách thành phố và không phù hợp với bối cảnh hiện tại.

Khu Liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc tại TPHCM chưa hoàn thành khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng (Ảnh: Nam Anh).

Đối với phần xây lắp của dự án Khu Liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, TPHCM có chủ trương dự kiến kêu gọi đầu tư các dự án thành phần theo hình thức PPP (đối tác công tư) hoặc lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất, không sử dụng vốn đầu tư công. Theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu Liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc cần dừng chủ trương để có cơ sở thực hiện theo hình thức PPP.

Sau khi dừng chủ trương đầu tư dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu Liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, UBND TPHCM sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện thanh quyết toán chi phí chuẩn bị dự án. Thành phố sẽ kêu gọi, lựa chọn nhà đầu tư cho dự án Khu Liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc theo quy định.