Tháo dỡ 3 biệt thự trong “Dinh chú Hỏa” để làm công viên tưởng niệm ở TPHCM

Tại khu đất "vàng" số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TPHCM), công tác tháo dỡ các công trình cũ đang được triển khai khẩn trương, chuẩn bị cho dự án công viên tưởng niệm đại dịch Covid-19.

Theo thông tin từ Dân trí, 3 trong số 7 biệt thự cổ của gia tộc chú Hỏa tại đây đã xuống cấp, không còn khả năng bảo tồn và buộc phải tháo dỡ để tạo không gian cho công viên. 4 căn còn lại sẽ được giữ nguyên do không bị hư hỏng kết cấu.

Đơn vị thi công đã huy động nhiều máy móc và quây bạt kín khu vực tháo dỡ để đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

Khu đất rộng hơn 4,3ha này, từng do Bộ Ngoại giao quản lý, được xem là "đất vàng" giữa trung tâm TPHCM.

Bên trong khuôn viên hiện còn 7 biệt thự cổ, gắn liền với tên tuổi ông Hứa Bổn Hòa (chú Hỏa) - một trong những đại điền chủ lừng danh Sài Gòn đầu thế kỷ 20.

Nhóm biệt thự này từng nằm trong danh mục 108 công trình kiến trúc cảnh quan cần nghiên cứu bảo tồn từ năm 1996, cho thấy giá trị lịch sử và kiến trúc của chúng.

Theo chủ trương của thành phố, khu đất số 1 Lý Thái Tổ sẽ được chuyển đổi thành công viên cây xanh, kết hợp đài tưởng niệm đồng bào và lực lượng tuyến đầu đã hy sinh trong đại dịch Covid-19.

Nhiều người dân bày tỏ sự ủng hộ với dự án này. "Nhìn khu đất bỏ hoang nhiều năm rất xót, khi hay tin thành phố sẽ đưa nơi này trở thành một công trình công cộng tôi mừng lắm. Mong nơi này sớm trở thành không gian sạch đẹp cho người dân", một người dân chia sẻ.

Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn không gian công cộng, biểu tượng cho tinh thần đoàn kết của người dân TPHCM trong giai đoạn khó khăn. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026.

Những ngày qua, đơn vị thi công đã tiến hành lập hàng rào, cắt tỉa cây xanh, dọn dẹp vật liệu và triển khai các hạng mục xử lý nền móng.

Ba chiếc xe cẩu cùng một số máy móc đã bắt đầu phá dỡ các căn biệt thự hư hỏng tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ (TPHCM).

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài) có 3 mặt tiền tại giao lộ Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng, gần ngã sáu Cộng Hòa, từng là tài sản của gia đình ông Hứa Bổn Hòa, hay còn gọi là chú Hỏa, một trong những đại gia nổi tiếng của Sài Gòn cuối thế kỷ XIX. Ông Hòa, người Việt gốc Hoa, sinh năm 1845, được mệnh danh là "vua nhà đất" Sài Gòn xưa.

Trên khu đất rộng hơn 37.000m2 có 8 căn biệt thự được xây dựng trước năm 1975. Các biệt thự này mang kiến trúc riêng lẻ, tiêu biểu cho giai đoạn phát triển kiến trúc Sài Gòn trước năm 1975. Theo ghi chép, một căn biệt thự đã bị hư hỏng, chỉ còn lại 7 căn. Sau năm 1975, các biệt thự này trở thành Nhà khách Chính phủ, do Bộ Ngoại giao quản lý, dùng để đón tiếp các đoàn khách cấp cao đến thăm và làm việc tại TPHCM.