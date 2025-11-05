Huế "chìm" trong rác thải và bùn lầy sau ba trận lụt liên tiếp

Thành phố Huế đang phải đối mặt với một thách thức môi trường nghiêm trọng khi nước lũ rút đi, để lại sau lưng một cảnh tượng hoang tàn: bùn lầy, cây cối gãy đổ, đồ đạc hư hỏng và hàng tấn rác thải sinh hoạt trôi dạt khắp nơi.

Nhiều dòng sông chảy qua thành phố như Ngự Hà, An Cựu, và sông Hương đều ngập trong rác thải, bốc lên mùi ẩm mốc và bùn lũ nồng nặc, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Rác thải không chỉ tập trung ở các con sông mà còn bủa vây khắp các tuyến đường, trường học trên địa bàn thành phố, tạo nên một khung cảnh nhếch nhác và tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh.

Sau ba trận lụt liên tiếp, lượng rác thải tích tụ vô cùng lớn, khiến công tác dọn dẹp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Đường Lê Đại Hành, tuyến đường cạnh chợ Tây Lộc, là một trong những khu vực bị rác thải bao phủ nặng nề nhất.

Bên cạnh rác thải, bùn đất phủ dày trên nhiều tuyến đường cũng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Tại đường Phan Chu Trinh, người dân và lực lượng chức năng hỗ trợ một học sinh bị ngã xe máy điện do đường trơn trượt.

Để khắc phục hậu quả, lực lượng quân đội, công an, đoàn viên thanh niên và công nhân môi trường được huy động tổng lực để thu dọn bùn đất và rác thải.

Nhiều điểm nóng như đường Nguyễn Khuyến, khu vực cầu Trường Tiền và các trường học nội thành đều được ưu tiên làm sạch.

Học sinh và giáo viên cũng tích cực tham gia dọn dẹp trường lớp, góp phần nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường.

Máy móc và xe cơ giới cũng được huy động để san gạt bùn đất, hỗ trợ khôi phục giao thông. Công nhân môi trường đang làm việc không ngừng nghỉ, bất chấp điều kiện thời tiết ẩm ướt và mưa phùn.

Tuy nhiên, với lượng rác thải khổng lồ, việc thu gom đang gặp nhiều khó khăn. Các điểm tập kết rác nhanh chóng quá tải, dù xe rác hoạt động liên tục.

Các chuyên gia môi trường cảnh báo rằng nếu rác thải và bùn đất không được thu gom và xử lý kịp thời, nguy cơ ô nhiễm không khí, nguồn nước, phát sinh dịch bệnh và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe cộng đồng là rất lớn.