Lượng rác thải "khổng lồ" bủa vây phố cổ Hội An

Phố cổ Hội An đang phải đối mặt với một lượng lớn rác thải và bùn non sau khi nước lũ lịch sử rút xuống. Mực nước sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu đã giảm xuống 3,6m vào ngày 31/10, thấp hơn 2,02m so với đỉnh lũ ngày 30/10. Đỉnh lũ này đã vượt mức lịch sử năm 1964 khoảng 0,12m, khiến phố cổ ngập sâu 1-2m, thậm chí có nơi lút mái nhà.

Khi nước lũ rút đi, một lớp bùn non đặc sệt cùng đủ loại rác thải ngập tràn từ nhà ra phố.

Đủ loại rác thải sau lưng chùa Cầu - Hội An (Ảnh: Ngô Linh).

Tại chùa Cầu, biểu tượng của Hội An, rác thải chất đống bao gồm bao nilon, chai nhựa, bàn ghế, và cả xác động vật, đã bắt đầu bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Trước khối lượng rác khổng lồ, lực lượng chức năng đã phải điều động máy xúc để hỗ trợ công tác thu gom.

Một công nhân vệ sinh môi trường chia sẻ: “Khi lũ bắt đầu rút, chúng tôi đã triển khai nhân lực đến dọn dẹp, nhưng rác quá nhiều làm không hết việc. Lượng rác này một phần theo dòng lũ từ thượng lưu đổ về, một phần do người dân Hội An dọn dẹp nhà cửa thải ra”.

Các công nhân vệ sinh phải dùng gậy gỗ để “lùa” rác dồn về một chỗ, làm việc trong điều kiện mệt nhọc và mùi hôi thối nồng nặc. Họ đang nỗ lực hết sức để sớm trả lại vẻ đẹp vốn có của phố cổ Hội An.

Lũ rút, rác thải bủa vây phố cổ Hội An (Video: Ngô Linh).

Khu vực cầu An Hội, nối phố cổ với chợ đêm Nguyễn Hoàng, cũng ngập rác.

Ngày 31/10, mực nước tại đây vẫn còn khoảng 1m, lực lượng môi trường đô thị đang tập trung khơi thông dòng chảy để nước rút nhanh hơn.

Không chỉ trên sông, rác thải còn tràn ngập khắp các kiệt hẻm, đường phố. Ông Hoàng Văn Khải (68 tuổi, phường Hội An) bày tỏ sự lo lắng: “Sau khi nước rút, rác thải tràn ngập khắp các tuyến đường. Du khách tham quan cũng rất ái ngại, nhìn quanh rồi lắc đầu bỏ đi. Tôi mong nước mau rút hết trên các tuyến đường để sớm tái thiết cuộc sống”.

Rác từ thượng lưu theo dòng nước lũ đổ về Hội An, kẹt tại cầu An Hội (Ảnh: Nam Hà).

Chiều 31/10, nước đã rút hết tại khu chợ Hội An, chỉ còn tuyến đường sau chợ sát sông Hoài vẫn bị ngập. Hàng chục chuyến xe chở rác ra vào tấp nập vẫn không gom xuể lượng bùn non và rác thải khổng lồ.

Bà Hồ Thị Minh (65 tuổi, tiểu thương chợ Hội An) cho biết đợt lũ này cao hơn đỉnh lũ năm 2007 khoảng 0,2m, là mức cao nhất trong vài chục năm trở lại đây.

“Lũ rút để lại ngổn ngang, nào lớp bùn non dày đặc, nào rác thải tràn ngập khắp nơi. Chắc phải 2-3 ngày nữa, chúng tôi mới trở lại buôn bán bình thường”, bà Minh nói.

Rác ngập từ nhà ra ngoài đường (Ảnh: Ngô Linh).

Theo Công ty Cổ phần Công trình công cộng Hội An, đơn vị đã huy động 100% lực lượng tập trung thu dọn rác thải trên các tuyến đường, đặc biệt là khu phố cổ.

Tuy nhiên, do lượng rác đổ về quá lớn, công việc gần như quá tải, đòi hỏi công nhân phải cố gắng hết sức để sớm hoàn thành tiến độ và khôi phục lại vẻ đẹp của di sản văn hóa thế giới này.