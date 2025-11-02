Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, tặng quà người dân vùng lũ tại thành phố Huế

Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Quân khu 4 và thành phố Huế.

Tại thành phố Huế, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác đã vượt nước lũ đến thăm bà con nhân dân vùng bị ngập sâu kéo dài ở xóm Chứa, thôn Khuông Phò, xã Quảng Điền.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm người dân vùng lũ xã Quảng Điền, thành phố Huế (Ảnh: Công an cung cấp).

Tổng Bí thư đã thăm hỏi ân cần, chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại, mất mát do mưa lũ gây ra và mong người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Tổng Bí thư cho biết Đảng, Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể và đồng bào cả nước đã luôn hướng về miền Trung và thành phố Huế với tinh thần "lá lành đùm lá rách", kịp thời hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ lụt.

Các lực lượng đang tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân, tuyệt đối không để người dân nào bị thiếu thốn, cô lập mà không được hỗ trợ kịp thời.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, chia sẻ với các gia đình chịu thiệt hại lớn trong đợt mưa lũ lịch sử (Ảnh: Công an cung cấp).

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, Quảng Điền là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ lụt, do đó người dân cần chủ động tích trữ lương thực, nhu yếu phẩm; đặc biệt là phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tại xã Quảng Điền, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng 45 suất quà tới các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ.

Làm việc với lãnh đạo thành phố Huế, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của chính quyền thành phố và các lực lượng vũ trang trong ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian mưa lũ.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao hỗ trợ thành phố Huế khắc phục hậu quả thiên tai (Ảnh: Đình Hoàng).

Tổng Bí thư chỉ đạo, trong thời gian tới, chính quyền địa phương cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện kế hoạch, phương án cụ thể để nhanh chóng khắc phục hậu quả sau mưa lũ, đảm bảo cho người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường; không để người dân nào bị thiếu thốn, cô lập mà không được hỗ trợ kịp thời.

Tổng Bí thư lưu ý, dù nước đã rút nhưng tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, bởi diễn biến mưa lũ ở khu vực miền Trung luôn phức tạp, khó lường. Các cấp, các ngành và từng hộ dân phải tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc.

Thành phố Huế cần chủ động tích trữ lương thực, nhu yếu phẩm, bảo quản nguồn nước sạch, phòng ngừa dịch bệnh sau lũ.

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo chính quyền địa phương, lực lượng chức năng phải tăng cường giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn, không để các đối tượng xấu lợi dụng tình hình thiên tai, sau mưa lũ để gây án, hoạt động trái pháp luật, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao hỗ trợ 100 tỷ đồng và 200 tấn gạo, nhằm chia sẻ những khó khăn, thiệt hại mà địa phương đang phải gánh chịu, góp phần giúp nhân dân thành phố Huế sớm ổn định cuộc sống, phục hồi kinh tế - xã hội sau thiên tai.

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cũng đã trao hỗ trợ 20 tỷ đồng giúp nhân dân thành phố Huế.