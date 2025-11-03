Công an hỗ trợ nhiều sản phụ chuyển dạ đến cơ sở y tế giữa mưa lũ

Chiều 3/11, đại diện Công an phường Phú Xuân, thành phố Huế cho biết các lực lượng chức năng đã kịp thời hỗ trợ đưa một sản phụ vượt lũ đến cơ sở y tế để sinh con.

Sáng cùng ngày, Công an phường Phú Xuân nhận được điện thoại cầu cứu của chồng chị T.T.N.N. (SN 2001, trú tại đường Phùng Khắc Khoan, phường Xuân Phú) báo tin chị này chuyển dạ, chuẩn bị sinh con.

Công an phường Phú Xuân hỗ trợ đưa người phụ nữ mang thai đến cơ sở y tế (Ảnh: Công an cung cấp).

Cùng thời điểm, khu vực gia đình chị N. sống đang bị ngập sâu, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, không thể di chuyển bằng phương tiện đường bộ được.

Sau khi nhận được thông tin, Công an phường Phú Xuân đã điều động lực lượng, sử dụng xuồng nhỏ tiếp cận ngôi nhà và đưa sản phụ nêu trên ra khỏi khu vực ngập sâu đến cơ sở y tế an toàn.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Dương Nỗ, thành phố Huế thông tin, các lực lượng chức năng đã hỗ trợ 6 sản phụ chuẩn bị sinh đến bệnh viện; đồng thời đưa 3 người chạy thận và một ca đau ruột thừa tới Bệnh viện Trung ương Huế điều trị.