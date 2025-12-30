Cho thuê 100m2 đất công, sử dụng thực tế gấp hơn 10 lần

Ngày 30/12, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa công khai kết luận thanh tra chuyên đề về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa phát hiện Trường Đại học Khánh Hòa còn nhiều thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất.

Điểm giữ xe trên đường Bắc Sơn của Trường Đại học Khánh Hòa (Ảnh: Minh Châu).

Tại cơ sở 2 của Trường Đại học Khánh Hòa ở số 52 Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang việc cho thuê tài sản công còn tồn tại, thiếu sót.

Cụ thể, nhà gửi xe sinh viên trên đường Bắc Sơn có diện tích 100m2, được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt cho thuê làm dịch vụ giữ xe. Trường Đại học Khánh Hòa đã ký hợp đồng cho thuê 100m2 với Công ty TNHH TMDVDL Aries (từ ngày 15/12/2021 đến 16/4) để đơn vị này khai thác diện tích trên.

Tuy nhiên, thanh tra xác định diện tích thực tế sử dụng làm nhà giữ xe tại khu vực này là hơn 1.070m2, vượt hơn 970m2 so với hợp đồng và đề án được phê duyệt.

Tại biên bản làm việc ngày 13/10, Trường Đại học Khánh Hòa giải trình, cam kết chỉ thu tiền theo đúng diện tích 100m2 trong hợp đồng đã ký. Sau khi xem xét, Thanh tra tỉnh đề nghị trường nghiêm túc rút kinh nghiệm; thu hồi phần diện tích sử dụng ngoài hợp đồng cho thuê cho đến khi điều chỉnh đề án và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa trách nhiệm đối với các tồn tại, thiếu sót nêu trên thuộc về Trường Đại học Khánh Hòa và Công ty TNHH TMDVDL Aries.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Trường Đại học Khánh Hòa cho biết, nhà trường thực tế chỉ cho thuê diện tích đúng theo phương án đã được tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên, thời điểm đoàn thanh tra kiểm tra trùng với dịp sinh viên tập trung nhập học và tham gia tuần sinh hoạt công dân đầu khóa nên lượng sinh viên rất đông. Do đó, đơn vị quản lý bãi xe đã mở rào để sinh viên gửi xe tạm thời tại khu vực sân trường.

“Thời điểm đó, đoàn thanh tra đo đạc diện tích sử dụng bị vượt lên nhiều. Trong khi ngày thường, cơ sở này khá vắng sinh viên”, lãnh đạo Trường Đại học Khánh Hòa cho hay.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa phát hiện tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất công tại cơ sở 3 Trường Đại học Khánh Hòa (thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Dầu).

Tại cơ sở này, Trường Đại học Khánh Hòa được UBND tỉnh giao đất với tổng diện tích 9,5ha để thực hiện dự án Xây dựng Trung tâm nghiên cứu, trải nghiệm sáng tạo và khởi nghiệp Trường Đại học Khánh Hòa.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, khu đất chưa có quy hoạch chi tiết 1/500, nên dự án đến nay chưa được đầu tư, xây dựng. Qua thanh tra cho thấy, tại khu vực này có trồng cây ngắn ngày (chuối, đu đủ, dừa…) và nuôi gà.

Theo quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045 đã được phê duyệt vào năm 2024, một phần diện tích khu đất tại cơ sở 3 của Trường Đại học Khánh Hòa quy hoạch là đất cây xanh chuyên đề, phần còn lại quy hoạch khu dân cư hiện hữu.

Kết luận thanh tra nhận định, cơ sở nhà, đất trên được sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích được giao; việc giao đất cũng không phù hợp với quy hoạch xây dựng hiện hành.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện các thủ tục thu hồi cơ sở nhà, đất theo đúng quy định pháp luật, nhằm tránh lãng phí tài sản nhà nước.