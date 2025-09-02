Hình ảnh về sức mạnh lực lượng vũ trang trên biển của Việt Nam

Báo Dân trí giới thiệu tới độc giả hình ảnh và tính năng một số phương tiện tham gia diễu binh trên biển chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Các lực lượng vũ trang biển Việt Nam tham gia diễu binh nhìn từ trên cao.

Tàu ngầm Kilo 636 là hệ tàu ngầm điezen-điện hiện đại, được mệnh danh là “Hố đen trong lòng đại dương”, niềm tự hào của Hải quân nhân dân Việt Nam, biểu tượng sức mạnh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tàu ngầm Kilo 636 được trang bị tên lửa hiện đại có thể tiêu diệt các mục tiêu trên bờ, trên biển; có khả năng vòng tránh hỏa lực phòng không của đối phương trên quỹ đạo chung, tự động tìm và tiêu diệt mục tiêu chính xác.

Các tàu hộ vệ tên lửa của lực lượng vũ trang biển Việt Nam.

Tàu hộ vệ tên lửa có tốc độ cơ động nhanh, tầm hoạt động rộng và có khả năng chịu được sóng cấp 12. Tàu có thể độc lập tác chiến hoặc hiệp đồng tác chiến cùng các lực lượng khác để tiêu diệt mục tiêu trên biển, trên không, trên bờ.

Biên đội tàu hộ vệ chống ngầm lớp 159 tham gia diễu binh trên biển.

Tàu hộ vệ chống ngầm lớp 159, là loại tàu có khả năng cơ động và sức mạnh hỏa lực lớn, như pháo AK726, giàn phóng ngư lôi, giàn phóng bom phản lực.

Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển tham gia diễu binh (Video: Quân chủng Hải quân).

Tàu có lượng giãn nước lớn, vận tốc lớn nhất đạt 24 hải lý/h; tàu có thể độc lập hoặc hiệp đồng tác chiến với các lực lượng; được sử dụng để tìm kiếm, tiêu diệt tàu ngầm và các mục tiêu ngầm của đối phương; chống ngầm cho tàu mặt nước, tàu ngầm của ta.

Biên đội máy bay DHC6 và trực thăng săn ngầm Ka28 cùng các biên đội tàu tên lửa tham gia diễu binh trên biển.

Biên đội tàu Kiểm ngư tham gia diễu binh trên biển.

Biên đội tàu KN290, KN 390 của lực lượng Kiểm ngư Việt Nam là lớp tàu tuần tra đa năng, được trang bị hệ thống điều khiển, thông tin, chỉ huy hiện đại, tự động hóa cao, cho phép thực hiện linh hoạt nhiều nhiệm vụ; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân; tuần tra, kiểm soát IUU.

Ngoài ra lực lượng Kiểm ngư còn kịp thời phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với các hành vi vi phạm pháp luật thủy sản, theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Biên đội tàu SPA 4207 của Bộ đội Biên phòng, đây là loại tàu tuần tra cao tốc được thiết kế cho các nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ bờ biển, tìm kiếm cứu nạn và an toàn hàng hải.

Biên đội tàu của Hải đội Dân quân thường trực được sử dụng thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu khẳng định chủ quyền biển, đảo, tuần tra, trinh sát, thu thập, xử lý thông tin trên không, trên biển.

Tàu cứu hộ đa năng và các tàu phục vụ tham gia diễu binh trên biển.

Ảnh: Quân chủng Hải quân cung cấp