Đa dạng các loại drone công nghệ cao tại triển lãm 80 năm

Trong triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Viện Hàn lâm Khoa học & xã hội đã trưng bày những mẫu drone với công năng vượt trội.

Hera là dòng drone gấp gọn hàng đầu thế giới trong phân khúc balo cá nhân được trưng bày tại gian hàng của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Toàn bộ quá trình nghiên cứu, thiết kế và chế tạo đều do người Việt thực hiện 100%. Sản phẩm được ứng dụng trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh và dân sự đã được xuất khẩu và bán cho chính phủ cũng như quân đội Mỹ.

Thiết bị trinh sát phóng xạ đường không được trưng bày tại gian hàng của Bộ Quốc phòng có tốc độ bay tối đa 50km/h, trần bay tối đa 1000m.

Đồng thời, có cự ly liên lạc tối đa 5km, thời gian bay tối đa 60 phút, chịu được tải trọng tối đa 7kg. Sản phẩm do Viện công nghệ Thông tin - Điện tử sản xuất.

Hệ thống dẫn đường ứng dụng công nghệ AI cho UAV được trưng bày tại gian hàng của Bộ Quốc phòng có cự ly định vị tối đa 5km, độ bay cao tối đa xác định được tọa độ 500m.

Xác xuất định vị thành công ở độ cao 500m đạt 80%, sai số định vị tọa độ thành công ở độ cao 500m khoảng 20m.

Thời gian tối đa tiếp cận mục tiêu ở cự ly 5km là 30 phút, tốc độ tối đa khi dẫn đường bằng hình ảnh đạt 50km/h. Sản phẩm do Viện công nghệ Thông tin - Điện tử sản xuất.

UAV tập kích đường không có khối lượng không tải 16kg, khối lượng cất cánh tối đa 23kg. Bán kính bay tối đa 5km, thời gian bay đủ tải 17 phút.

Khoảng cách nhận diện mục tiêu tối đa 500m, tốc độ bám mục tiêu 50km/h, khối lượng đầu nổ có thể mang theo đạt 5kg.

Sản phẩm được trưng bày tại gian hàng của Bộ Quốc phòng, do nhà máy Z113 sản xuất.

UAV quan sát ban ngày có khối lượng cất cánh tối đa 4kg, bán kính bay tối đa 5km, thời gian bay 50 phút.

Độ phân giải camera đạt 4k/25fps, độ phóng đại camera đạt 6x digital. Sản phẩm được trưng bày tại gian hàng của Bộ Quốc phòng, do nhà máy Z113 sản xuất.

UAV vận tải đa dụng có tải trọng tối đa 30kg, tốc độ tối đa 9m/s, khoảng cách điều khiển tối đa 15km, thời gian bay tối đa đạt 35 phút, kháng gió 12m/s.

UAV N630 hỗ trợ nghiệp vụ an ninh, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ đồng thời trợ giúp công tác vận tải hàng hóa thương mại.

Sản phẩm được trưng bày tại gian hàng của Bộ Công an, do Tổng công ty GTEL - Bộ Công an sản xuất.

Các loại máy bay không người lái đang dần được phổ biến rộng rãi, tại gian hàng trưng bày của Viện Hàn lâm Khoa học & Xã hội cũng đang phát triển máy bay trực thăng không người lái phục vụ cho nghiên cứu khoa học.

Sản phẩm hoạt động bằng động cơ xăng chuyên dụng cho thời gian bay trên không đạt 3 giờ, độ cao tối đa 3000m, bán kính hoạt động 30km.

Tải trọng các thiết bị nghiên cứu lên đến 3kg, chế độ hoạt động hoàn toàn tự động theo chương tình máy tính. Có hệ thống liên lạc hiện đại và bảo mật cao.

Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về lòng tự hào dân tộc. Đây là dịp để công chúng nhìn lại một chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng cũng vô cùng vinh quang, từ đó củng cố niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước. Triển lãm tổ chức từ ngày 28/8 đến 5/9, mở cửa miễn phí cho người dân tham quan.

Ảnh: Thanh Bình