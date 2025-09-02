Sức mạnh tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển K300P Bastion-P của Việt Nam

Tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion-P được Nga phát triển vào những năm 90 của thế kỷ trước, nhưng phải đến năm 2011, quân đội Nga mới bắt đầu triển khai và sử dụng hệ thống tên lửa này.

Đến thời điểm hiện tại, chỉ có 3 quốc gia được trang bị hệ thống tên lửa K300P Bastion-P, bao gồm Nga, Syria và Việt Nam. Ai Cập cũng được cho là quan tâm và đặt mua hệ thống tên lửa phòng thủ này từ năm 2020, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức.

Xe chứa bệ phóng của tổ hợp tên lửa K300 Bastion-P trong buổi tổng hợp luyện trên Quảng trường Ba Đình, tối 24/8 vừa qua (Ảnh: Nguyễn Hải).

Biên chế cơ bản của tổ hợp tên lửa K300P Bastion-P bao gồm 4 xe mang bệ phóng (trên khung xe tải hạng nặng MZKT-7930), mỗi xe mang 2 ống phóng chứa đạn tên lửa; 4 xe tải đạn (cũng sử dụng xe tải MZKT-7930), được trang bị cần cẩu để tiếp đạn cho xe phóng; một hoặc 2 xe điều khiển hỏa lực (trên khung gầm xe tải MZKT- 65273) và một xe hỗ trợ hậu cần.

Quá trình triển khai và chiến đấu của tổ hợp K300P Bastion-P chỉ mất từ 3 đến 4 phút. Khi chuẩn bị phóng, các chân chống thủy lực trên xe mang bệ phóng sẽ được hạ xuống để giữ cố định cho xe, khoang chứa các ống phóng tên lửa sẽ được mở ra hoàn toàn, đồng thời các ống phóng tên lửa sẽ được nâng lên dựng đứng.

Tổ hợp K300P Bastion-P có khả năng phóng tên lửa để tấn công các mục tiêu trên biển từ khoảng cách 300km (Ảnh: Nguyễn Hải).

Sau khi được triển khai, tổ hợp này có thể ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong vòng từ 3 đến 5 ngày mà không cần sự hỗ trợ của trang bị dự phòng. Nếu có thêm xe hỗ trợ hậu cần, trạng thái trực chiến sẽ kéo dài lên 30 ngày.

Tổ hợp K300P Bastion-P sử dụng tên lửa chống hạm siêu âm P-800 Oniks (còn có tên khác là tên lửa Yakhont), có chiều dài 8,9m, đường kính 0,7m, trọng lượt 3 tấn, có khả năng mang đầu đạn nặng 200–250 kg.

Tên lửa được trang bị sải cánh rộng 1,7m, sử dụng động cơ đẩy phản lực thẳng, nhiên liệu lỏng, phạm vi hoạt động từ 120 đến 300km tùy theo độ cao hành trình. Tên lửa có thể đạt được vận tốc tối đa Mach 2,5 (gấp 2,5 lần tốc độ âm thanh, tương đương 750m/giây).

Tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển di động K300P Bastion-P di chuyển trong sự hò reo, thích thú của người dân Hà Nội (Ảnh: Hoàng Việt).

So với các tên lửa bảo vệ bờ biển thế hệ trước, hành trình của P-800 Oniks đặc biệt hơn. Ngay khi rời bệ phóng P-800 Oniks sẽ bay vút lên cao, khi tiến gần tới mục tiêu mới dần dần hạ thấp độ cao. Khoảng cách tới mục tiêu khi tên lửa hạ thấp có thể được lập trình từ trước.

Khi nhận lệnh phóng, tên lửa sẽ kích hoạt buồng đốt để thoát khỏi ống phóng trước khi mở hệ thống cánh ổn định hướng và điều hướng.

Ống phóng tên lửa ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Sau khi phóng, ở pha đầu và pha giữa, tên lửa sẽ bay theo chế độ dẫn đường quán tính được lập trình sẵn. Ở pha cuối, tên lửa sẽ kích hoạt radar tự thân để phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 75km đối với các mục tiêu lớn và hạ độ cao bay bám mặt biển (5-15 m).

Chính việc có quỹ đạo bay cao - thấp hỗn hợp khiến cho việc đánh chặn tên lửa P-800 Oniks gặp nhiều khó khăn. Độ chính xác của tên lửa P-800 Oniks rất cao (trên 90%).

Khoang chứa tên lửa của K300P Bastion-P được mở ra và các ống phóng được dựng lên để chuẩn bị phóng (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Hệ thống tên lửa K300P Bastion-P có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên biển như tàu chiến, tàu sân bay hoặc các phương tiện đổ bộ đường biển với độ chính xác cao. Nhờ tầm bắn xa lên đến 300km, tổ hợp tên lửa K300P Bastion-P có thể bảo vệ được đường bờ biển dài 600km.

Cận cảnh quá trình triển khai và phóng tên lửa của K300P Bastion-P (Video: Bộ Quốc phòng Nga).

Nhờ những công nghệ mới và hiện đại, K300P Bastion-P được đánh giá là một trong những hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển cơ động, hiện đại nhất trên thế giới hiện nay, tạo nên "Lá chắn thép bên bờ biển Đông" trong khả năng phòng thủ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa Tổ quốc.