Hiện trường vụ xe tải lao vào chợ khiến 3 người chết, 9 người bị thương

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 7h50 ngày 17/9, tại khu vực chợ Tân Long, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Theo một số người dân, trước khi vụ tai nạn xảy ra, họ nghe tiếng nổ lớn (nghi nổ lốp xe) rồi xe tải lao vào chợ.

Áo quan đã được đưa tới hiện trường để lo hậu sự cho các nạn nhân.

Thời điểm trên, xe tải mang biển số 37C-587.63 do tài xế Trần Minh Hoàng (SN 1973, trú TPHCM) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 9 theo hướng từ phường Đông Hà lên Cửa khẩu Lao Bảo, bất ngờ lao thẳng vào chuối Tân Long. Lúc này khu vực chợ có rất nhiều người dân mua bán.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ (2 người Lào, 1 người Việt Nam) và 9 người khác bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trong ảnh, thi thể nạn nhân xấu số được đưa ra khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, không khí hoảng loạn bao trùm khu vực chợ. Một số xe máy chở chuối của người dân bị cán qua làm hư hỏng nặng, chuối rơi vãi giữa đường.

Chiếc xe máy bị cán nát, nằm dưới bánh xe tải.

Phần đầu xe tải lao thẳng vào khu vực các sạp hàng ở chợ Tân Long, xã Lao Bảo và bị bức tường của đình chợ chặn lại.

Người dân tập trung tại hiện trường vụ tai nạn, ai cũng xót xa trước sự ra đi của 3 nạn nhân xấu số và những người bị thương.

Các tiểu thương tại chợ Tân Long, xã Lao Bảo và người dân đã đặt thùng quyên góp, kêu gọi hỗ trợ chi phí mai táng cho các gia đình có người tử vong.

Vụ tai nạn để lại nỗi đau lớn cho người thân các nạn nhân. Trong ảnh, mẹ nạn nhân H.T.B., quốc tịch Lào, khóc nghẹn trước sự ra đi của con gái. Chị B. qua đời khi đang mang thai ở tháng thứ 8.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Khu vực chợ chuối Tân Long, nơi xảy ra vụ tai nạn nằm sát ngã 3, giao nhau giữa quốc lộ 9 và đường tỉnh 586. Khu vực này, lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt là xe tải, xe container di chuyển lên Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và ngược lại.

Tại ngã ba gần chợ Tân Long, người dân thường lấn chiếm lòng lề đường mua bán chuối, tình trạng này từng được cảnh báo về nguy cơ mất an toàn giao thông.