Thông tin mới vụ xe tải lao vào chợ Tân Long khiến nhiều người thương vong

Trưa 17/9, lãnh đạo UBND xã Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết, đã có báo cáo về vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ gồm: Hồ Văn Đ. (SN 2001, trú tại xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị), Hồ Thị B. và Hồ Văn T., cùng quốc tịch Lào.

Đến trưa cùng ngày, cơ quan chức năng xác định có 9 người bị thương. Trong đó 3 người bị thương nặng đã được chuyển lên tuyến trên điều trị.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Nhật Anh).

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 7h45 ngày 17/9, xe tải mang biển số 37C-587.63 do tài xế Trần Minh Hoàng (SN 1973, trú tại TPHCM) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 9 theo hướng từ phường Đông Hà lên Cửa khẩu Lao Bảo, bất ngờ lao thẳng vào chợ chuối Tân Long, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

Thời điểm tai nạn, khu vực chợ chuối tập trung đông người (Ảnh: Nghĩa Đức).

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, khu vực chợ chuối Tân Long tập trung rất đông người dân mua bán.

Tại hiện trường, không khí hoảng loạn bao trùm khu vực chợ. Một số xe máy chở chuối của người dân bị cán qua làm hư hỏng nặng, phần đầu xe tải đâm vào sạp hàng.

Theo một số người dân, trước khi vụ tai nạn xảy ra, họ nghe tiếng nổ lớn (nghi nổ lốp xe) rồi xe tải lao vào chợ.