Xe tải lao vào chợ chuối, 3 người chết, 7 người bị thương
(Dân trí) - Một xe tải lớn lưu thông trên quốc lộ 9 đã lao vào chợ chuối ở xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị làm ít nhất 3 người chết, nhiều người khác bị thương.
Vào khoảng 7h45 ngày 17/9, xe tải mang biển số 37C-587xx (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên quốc lộ 9 theo hướng từ phường Đông Hà lên Cửa khẩu Lao Bảo, bất ngờ lao thẳng vào chợ chuối Tân Long, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.
Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, khu vực chợ chuối Tân Long tập trung rất đông người dân mua bán.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Lao Bảo cho biết, báo cáo ban đầu đã có 3 người chết; nhiều trường hợp khác bị thương được đưa đi cấp cứu. Thống kê ban đầu xác định có 7 người bị thương, trong đó 3 người bị thương nặng.
Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng địa phương làm rõ.