Xe tải lao vào chợ chuối, 3 người chết, 7 người bị thương

Vào khoảng 7h45 ngày 17/9, xe tải mang biển số 37C-587xx (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên quốc lộ 9 theo hướng từ phường Đông Hà lên Cửa khẩu Lao Bảo, bất ngờ lao thẳng vào chợ chuối Tân Long, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Phước Vĩnh).

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, khu vực chợ chuối Tân Long tập trung rất đông người dân mua bán.

Khoảnh khắc xe tải lao vào chợ khiến nhiều người thương vong (Video người dân cung cấp).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Lao Bảo cho biết, báo cáo ban đầu đã có 3 người chết; nhiều trường hợp khác bị thương được đưa đi cấp cứu. Thống kê ban đầu xác định có 7 người bị thương, trong đó 3 người bị thương nặng.

Người dân bàng hoàng tập trung tại hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Phước Vĩnh).

Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng địa phương làm rõ.