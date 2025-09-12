Nhà dân bốc cháy ngùn ngụt ở Hà Nội trong giờ cao điểm

Lúc 17h32 ngày 12/9, tại ngôi nhà dân tại nút giao Đê La Thành - Nguyễn Chí Thanh (phường Láng, Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn.

Sau khi nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội điều Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 10 cử nhiều cán bộ chiến sĩ và xe chữa cháy xuống hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Vụ cháy bùng phát dữ dội (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo cảnh sát, vụ cháy xảy ra tại một căn nhà dân bị bỏ hoang, lực lượng tại chỗ đã dập tắt được vụ hỏa hoạn. Đám cháy không gây thương vong về người.

Khu vực xảy ra cháy nằm ở phía sau ngôi nhà 58 Nguyễn Chí Thanh. Tại hiện trường, thời điểm xảy ra cháy, cột khói đen và lửa bốc khá cao.

Vụ hỏa hoạn xảy ra đúng giờ cao điểm buổi chiều nên nhiều người đi qua khu vực này di chuyển chậm để quan sát vụ cháy khiến giao thông bị ùn ứ.

Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục làm rõ.