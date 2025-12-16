Thai phụ 19 tuổi cùng con sắp chào đời bỗng nguy kịch sau một cơn đau đầu

Khi đang mang thai 37 tuần, D. (19 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh), phải vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mệt mỏi, kiệt sức do biến chứng nặng của tiền sản giật.

Trước khi nhập viện 2 ngày, thai phụ có cảm giác đau đầu nhưng nghĩ đó là tình trạng thông thường nên không đi thăm khám. Thời điểm trước khi nhập viện, D. đột ngột co giật và mất ý thức 2-3 phút. Phát hiện sự việc, gia đình vội vàng đưa thai phụ đến cơ sở y tế gần nhà sơ cứu ban đầu, rồi chuyển đến tuyến trên.

Tiếp nhận người bệnh tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ thăm khám, ghi nhận sản phụ lừ đừ, mệt sau cơn co giật, còn đau đầu nhiều, các chỉ số sinh hiệu đều bất thường với mạch nhanh, huyết áp cao.

Kết quả đánh giá lâm sàng và cận lâm sàng cho thấy thai phụ có dấu hiệu bị tiền sản giật, một bệnh lý nguy hiểm có thể dẫn đến co giật, suy gan - thận, nhau bong non, đe dọa tính mạng mẹ lẫn thai nhi nếu không được theo dõi và xử trí kịp thời.

Sản phụ được xử trí ngừa co giật, hạ huyết áp theo phác đồ xử trí tiền sản giật nặng, cũng như theo dõi sát sinh hiệu và tình trạng thai nhi, trong lúc chờ thêm các kết quả cận lâm sàng.

Các bác sĩ khoa Sản đã nhanh chóng hội chẩn, đưa ra quyết định mổ lấy thai để ổn định tình trạng bệnh của mẹ và đảm bảo an toàn cho thai nhi trong bụng. Với sự phối hợp giữa khoa Sản và khoa Gây mê hồi sức, ca phẫu thuật đưa bé trai nặng 2,7kg chào đời diễn ra thuận lợi.

Các bác sĩ mổ bắt con cho sản phụ bị tiền sản giật (Ảnh: BV).

Sau mổ, sản phụ được theo dõi chăm sóc tại khoa Sản, tiếp tục điều trị và theo dõi sát các dấu hiệu biến chứng của bệnh.

Bác sĩ Phạm Ngọc Sơn, khoa Sản phụ khoa - người trực tiếp thực hiện ca mổ - chia sẻ, tiền sản giật là 1 trong 4 nhóm liên quan đến bệnh lý tăng huyết áp xuất hiện trong khi mang thai.

Bệnh có thể gây ra các biến chứng cho người mẹ như suy gan, suy thận, giảm tiểu cầu, rối loạn đông máu, phù phổi, nhau bong non...

Sản giật là biến chứng nặng của bệnh lý này. Cơn co giật có thể xuất hiện trước sinh, trong khi chuyển dạ hoặc sau sinh 48-72 giờ. Điều đáng lo ngại là nhiều thai phụ khi bắt đầu gặp biến chứng lại không có dấu hiệu rõ ràng, hoặc chỉ biểu hiện mơ hồ như phù chân, đau đầu kéo dài, hoa mắt, buồn nôn…

Ở các nhóm phụ nữ mang thai lớn tuổi (trên 35 tuổi), mang thai lần đầu, có tiền sử tăng huyết áp, béo phì, mang đa thai, đái tháo đường thai kỳ hoặc trước khi có thai, bệnh lupus ban đỏ hệ thống... nguy cơ mắc tiền sản giật sẽ tăng cao.

Sau can thiệp, sức khỏe sản phụ đã ổn định (Ảnh: BV).

Tiền sản giật nếu phát hiện sớm sẽ được kiểm soát tốt, hạn chế biến chứng cho mẹ và thai nhi. Ngược lại, phát hiện muộn có thể gây nguy hiểm, đặc biệt ở giai đoạn cuối thai kỳ.

Bác sĩ Sơn khuyến cáo, trường hợp trên cho thấy tiền sản giật có thể xuất hiện ở bất kỳ tuổi thai nào, ngay cả ở những thai phụ có sức khỏe hoàn toàn bình thường trước đó.

Nhờ sản phụ được đưa tới bệnh viện kịp thời, các bác sĩ có thể can thiệp nhanh chóng và an toàn. Đây là lời nhắc nhở quan trọng rằng phụ nữ có thai cần đi khám định kỳ và theo dõi sát các dấu hiệu bất thường, để phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.