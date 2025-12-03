Diễn biến mới vụ giải tỏa con đường "đắt nhất hành tinh" ở Hà Nội

Ngày 3/2, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn ký ban hành văn bản đồng ý chủ trương bố trí nhà ở xã hội cho các hộ gia đình tại các phường Ô Chợ Dừa, Láng, Giảng Võ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục).

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn UBND các phường Ô Chợ Dừa, Láng, Giảng Võ và các đơn vị liên quan thực hiện theo thẩm quyền và quy định; đảm bảo tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án theo chỉ đạo.

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản về việc đôn đốc giải quyết nhu cầu nhà ở xã hội cho các trường hợp phải di chuyển chỗ ở để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) trên địa bàn các phường Ô Chợ Dừa, Láng, Giảng Võ.

Sở này yêu cầu các phường báo cáo, làm rõ từng trường hợp đặc thù, lý do đề xuất mua nhà ở xã hội.

Để thực hiện dự án, hơn 2.000 hộ dân nằm trong diện giải phóng mặt bằng (Ảnh: Quân Đỗ).

Sau khi rà soát, Sở Xây dựng đề nghị thành phố xem xét cho các hộ dân khó khăn về nhà ở được mua nhà tại dự án nhà ở xã hội tại khu đất CT01, khu đô thị mới Hạ Đình thuộc phường Thanh Liệt. Hiện đã có khoảng 70 hộ đăng ký mua.

Về việc giải phóng mặt bằng đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, ông Tống Học Nghĩa - Bí thư phường Giảng Võ - cho biết phường đã phê duyệt tổng số 794/795 trường hợp và đã có 477 trường hợp bàn giao mặt bằng. Theo ông Nghĩa, trong 318 trường hợp còn lại có 144 hộ đã nhận tiền, nhận nhà nhưng chưa bàn giao...

Tại phường Ô Chợ Dừa, ông Lê Tuấn Định, Chủ tịch UBND phường, cho hay quận Đống Đa (cũ) đã phê duyệt toàn bộ 591 trường hợp, bố trí tái định cư 292 căn hộ cho 213 hộ dân và đã bàn giao mặt bằng 443 trường hợp, đạt 75% tổng khối lượng. Hiện phường Ô Chợ Dừa còn 148 hộ chưa bàn giao, qua vận động đến nay 28 hộ dân cam kết bàn giao trước ngày 28/11.

Ông Nguyễn Hồng Dân, Bí thư phường Láng, thông tin tổng số trường hợp thu hồi đất trên địa bàn là 597, trong đó đã phê duyệt 564 trường hợp. Theo ông, trước khi sáp nhập, có 118 hộ đã bàn giao mặt bằng, còn 479 hộ chưa bàn giao. Sau khi sáp nhập, phường đã vận động và thu hồi mặt bằng, ký biên bản bàn giao, nâng tổng số lên 243 trường hợp đã bàn giao mặt bằng.

Cả 3 phường đang tiếp tục thực hiện các quy trình giải phóng mặt bằng theo đúng quy định để sớm bàn giao cho các đơn vị thi công dự án bảo đảm tiến độ đề ra.

Liên quan đến dự án này, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, đề nghị công tác giải phóng mặt bằng phải hoàn thành trước ngày 15/12 và thông xe kỹ thuật trước ngày 15/1/2026.