Vụ hố sâu “nuốt chửng” nhiều ô tô ở Đà Nẵng: Xuất hiện thêm nhiều vết nứt

Ngày 16/12, liên quan vụ hố sâu “nuốt chửng” nhiều ô tô tại Đà Nẵng, lực lượng chức năng tiếp tục chốt chặn, phong tỏa đoạn đường Ngô Quyền (phường An Hải), khu vực xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, để kiểm tra, khắc phục sự cố.

Trước đó, khi xảy ra sụt lún tạo hố sâu trên đường Nguyễn Công Trứ (khu vực giáp ranh một dự án đang thi công), làn xe máy trên đường Ngô Quyền liền kề cũng xuất hiện hàng loạt vết nứt dài hàng chục mét, khiến người dân lo ngại mất an toàn.

Đường Ngô Quyền, đoạn từ Trung tâm thương mại Vincom đến đường Nguyễn Công Trứ, đã được dựng rào chắn (Ảnh: Hoài Sơn).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí ngày 16/12, khu vực hố sâu trên đường Nguyễn Công Trứ đã được nhà thầu khắc phục.

Trong khi đó, đường Ngô Quyền (đoạn từ Trung tâm thương mại Vincom đến đường Nguyễn Công Trứ) đã được dựng rào chắn, bố trí bảo vệ túc trực. Người đi xe máy được hướng dẫn di chuyển theo hướng khác hoặc đi chung làn với ô tô.

Bên trong khu vực phong tỏa, có nhiều công nhân cùng máy móc đang xử lý nền đường.

Tuyến đường nhựa nằm giữa dự án đang thi công và Trung tâm thương mại Vincom xuất hiện các vết nứt kéo dài (Ảnh: Hoài Sơn).

Không chỉ đoạn Ngô Quyền, một số người dân còn phản ánh tuyến đường nhựa nằm giữa dự án đang thi công và Trung tâm thương mại Vincom cũng xuất hiện các vết nứt tương tự.

Theo báo cáo của nhà thầu gửi chính quyền và cơ quan chức năng ngày 8/12, nguyên nhân sự cố được xác định xảy ra vào khoảng 14h ngày 3/12, khi mưa lớn kéo dài làm nước và cát từ cống chảy tràn vào phạm vi thi công công trình.

Hậu quả, mặt đường Nguyễn Công Trứ tại khu vực giáp dự án (gần vị trí đèn tín hiệu giao thông) bị sụt xuống gần một nửa, kéo dài 15m, tạo thành hố sâu. Hai ô tô rơi xuống hố, không có thiệt hại về người.

Khu vực hố sâu trên đường Nguyễn Công Trứ được nhà thầu khắc phục (Ảnh: Hoài Sơn).

Sau khi sự việc xảy ra, chủ đầu tư và nhà thầu đã dừng thi công huy động nhân lực, máy móc để cứu hộ, cẩu các phương tiện ra khỏi hố sụt và khắc phục hiện trường.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết công trình nói trên đang thi công phần ngầm, trong đó hệ thống tường vây tại vị trí giáp đường Nguyễn Công Trứ bị hở.

Khi mưa lớn, nước kéo theo cát từ công trình lân cận chảy vào vị trí này, làm hổng nền móng, gãy cống thoát nước trên đường Nguyễn Công Trứ, gây xói lở và dẫn đến sụt lún.