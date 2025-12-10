Một phường dành ra 5 ngày đi cưỡng chế GPMB làm đường “đắt nhất hành tinh”

Ngày 10/12, lực lượng chức năng các phường Láng, Giảng Võ và các đơn vị liên quan của TP Hà Nội đồng loạt triển khai cưỡng chế thu hồi đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Tại phường Láng, do phạm vi đất phải thu hồi trải dài trên toàn tuyến đường thuộc dự án, phường đã chia lực lượng thành 5 tổ cưỡng chế để thuận lợi cho việc triển khai nhiệm vụ.

Các tổ do lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn làm tổ trưởng, đảm nhiệm từng đoạn từ nút giao đường Nguyễn Chí Thanh đến khu vực Đại sứ quán Liên bang Nga.

Đợt cưỡng chế lần này dự kiến kéo dài 5 ngày và thực hiện trong giờ hành chính theo quy định.

Để thực hiện dự án, hơn 2.000 hộ dân nằm trong diện giải phóng mặt bằng (Ảnh: Quân Đỗ)

Đến nay, phường đã bàn giao mặt bằng đối với 240/597 phương án, trong đó có 51 trường hợp đã thực hiện cưỡng chế vào ngày 5/12. Còn lại 357 phương án chưa bàn giao mặt bằng, bao gồm 300 phương án đã có quyết định thu hồi đất và 291 phương án đã ban hành quyết định cưỡng chế.

Ngoài ra, 57 phương án đã có quyết định thu hồi đất và 65 phương án được thực hiện cưỡng chế vào sáng 10/12, sau khi Sở Xây dựng có quyết định bán nhà đối với các trường hợp liên quan.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND phường Giảng Võ Nguyễn Anh Dũng cho biết, có nhiều trường hợp người dân không có mặt tại địa chỉ, cán bộ phường đã trực tiếp đến tận nơi cư trú để vận động bàn giao mặt bằng.

Phần lớn hộ dân trong diện ảnh hưởng đã chấp hành nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Vào sáng 10/12, phường Giảng Võ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với 1 hộ dân cố tình không bàn giao, cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Phường Ô Chợ Dừa thì thông tin toàn bộ hộ dân thuộc diện thu hồi đất đã tự nguyện bàn giao mặt bằng, phường không phải tổ chức cưỡng chế đối với trường hợp nào.

Theo thống kê, trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa có 591 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được phê duyệt; đã bàn giao mặt bằng 586/591 phương án (tăng 410 phương án so với thời điểm nhận bàn giao từ ngày 15/7), đạt 99,2% khối lượng công việc cần thực hiện.

Còn 5/591 phương án chưa bàn giao mặt bằng do chưa được ký hợp đồng mua nhà và nhận nhà tái định cư theo phương thức trả chậm với lãi suất 0 đồng của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc phòng.