Vợ chồng đạo diễn Mỹ bị sát hại: Con trai bị tình nghi gây án

Cảnh sát trưởng Los Angeles (Mỹ) Jim McDonnell xác nhận Nick Reiner là nghi phạm trọng tâm của vụ án. “Thông tin hiện vẫn còn hạn chế. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và bạn bè ông bà Reiner. Đây là một vụ việc vô cùng đau lòng”, ông McDonnell phát biểu.

Vợ chồng đạo diễn Rob Reiner qua đời vào ngày 14/12 (Ảnh: Getty Images).

Vụ án hiện do Đơn vị Điều tra cướp và giết người thuộc Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) phụ trách. Nick Reiner đã bị bắt giữ và lập hồ sơ truy tố.

Ban đầu, nghi phạm được ấn định mức tiền bảo lãnh 4 triệu USD, song theo hồ sơ mà tờ Mirror tiếp cận, Nick Reiner hiện không được tại ngoại và đang bị giam tại nhà tù quận Los Angeles, khu vực trung tâm thành phố.

Nghi vấn mâu thuẫn gia đình

Ngày 14/12, đạo diễn Rob Reiner (78 tuổi) và vợ là bà Michele Singer Reiner (68 tuổi) được phát hiện tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương nghi do dao gây ra. Theo People, con gái của họ - Romy Reiner - là người đầu tiên phát hiện sự việc.

Nguồn tin ban đầu cho biết hai nạn nhân có thể đã thiệt mạng sau một cuộc tranh cãi, nghi do người thân trong gia đình gây ra. Cảnh sát xác nhận các vết thương trên thi thể phù hợp với dấu hiệu của một vụ tấn công bằng dao.

Trước thời điểm xảy ra án mạng, Rob Reiner và con trai Nick được cho là đã xảy ra tranh cãi gay gắt khi cùng tham dự bữa tiệc do MC Conan O’Brien tổ chức vào tối 13/12. Các nguồn tin cho biết cuộc cãi vã giữa hai cha con diễn ra căng thẳng, khiến vợ chồng đạo diễn rời bữa tiệc sớm.

Rob Reiner và con trai Nick Reiner (Ảnh: People).

Một nguồn tin tiết lộ với TMZ, trong những tháng cuối đời, bà Michele Reiner từng tâm sự với bạn bè về sự “bế tắc hoàn toàn” trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến con trai, bao gồm nghi vấn Nick Reiner lạm dụng chất gây nghiện.

“Chúng tôi đã thử mọi cách nhưng thằng bé vẫn không khá hơn”, bà Michele Reiner được cho là đã chia sẻ.

Quá khứ nghiện ngập của Nick Reiner

Nick Reiner là một trong 3 người con của vợ chồng Rob Reiner và hiện làm nghề biên kịch. Trước đó, anh từng trải qua thời gian dài vật lộn với chứng nghiện ma túy và cuộc sống vô gia cư.

Trong cuộc phỏng vấn với People vào năm 2016, Nick Reiner thừa nhận bắt đầu nghiện từ tuổi thiếu niên và từng nhiều lần vào các trung tâm cai nghiện từ năm 15 tuổi. Khi tình trạng ngày càng nghiêm trọng, anh rời xa gia đình và sống lang thang tại nhiều bang ở Mỹ.

Biệt thự của vợ chồng đạo diễn Rob Reiner tại Brentwood, Los Angeles (Mỹ) - nơi xảy ra án mạng (Ảnh: Mirror).

Nick cho biết quãng thời gian nghiện ngập và vô gia cư đã trở thành chất liệu cho bộ phim bán tự truyện Being Charlie, tác phẩm do anh đồng biên kịch.

“Giờ đây, tôi đã ở nhà một thời gian dài và dần thích nghi trở lại với cuộc sống tại Los Angeles cũng như việc ở gần gia đình”, Nick từng chia sẻ.

Thành viên trong gia đình bàng hoàng

Cả 3 người con của đạo diễn Rob Reiner đều theo đuổi con đường nghệ thuật. Ngoài Nick, con trai cả Jake Reiner là diễn viên, biên kịch và nhà sản xuất; con gái Romy Reiner hoạt động với vai trò diễn viên. Tracy Reiner - con gái riêng của người vợ đầu Penny Marshall, được Rob Reiner nhận làm con nuôi - cũng là diễn viên.

Chia sẻ với tờ NBC, Tracy Reiner cho biết cô đang rơi vào trạng thái sốc nặng. “Tôi đến từ một gia đình tuyệt vời nhất. Tôi không biết phải nói gì. Tôi thực sự bàng hoàng”, cô nói và cho biết đã gặp cha mình chỉ một ngày trước đó trong buổi họp mặt gia đình.

Cảnh sát cho biết sẽ quay lại căn biệt thự 6 phòng ngủ của gia đình Reiner ở Los Angeles để tiến hành khám nghiệm pháp y chi tiết. Ngôi nhà hiện được giữ nguyên hiện trạng sau khi xác định không còn mối đe dọa tiếp diễn.

Rob Reiner là đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên nổi tiếng Hollywood, gắn liền với nhiều tác phẩm kinh điển như This Is Spinal Tap (1984), Stand by Me (1986), The Princess Bride (1987), When Harry Met Sally (1989), Misery (1990) và A Few Good Men (1992).

Ông gặp bà Michele Singer khi thực hiện bộ phim tâm lý tình cảm nổi tiếng When Harry Met Sally và kết hôn vào năm 1989. Trước đó, Rob Reiner từng kết hôn với nữ diễn viên Penny Marshall, người qua đời năm 2018 do biến chứng của bệnh tiểu đường.