Chuyển nhầm 100 triệu đồng vào tài khoản trùng tên con, mẹ cầu cứu công an

Ngày 16/12, tin từ Công an xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã hỗ trợ người dân nhận lại số tiền chuyển nhầm qua tài khoản.

Trước đó, Công an xã Hiếu Giang nhận thông tin bà N.T.D. (SN 1965, trú tại xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai) sơ suất chuyển nhầm số tiền 100 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của người có tên trùng với con trai.

Người thân của anh Q. đến cơ quan công an, nhờ trả lại số tiền cho người chuyển nhầm (Ảnh: Công an Hiếu Giang).

Công an xã Hiếu Giang xác định chủ tài khoản nhận tiền là anh T.T.Q. (SN 1997, trú tại xã Hiếu Giang). Anh Q. cho biết có nhận được số tiền trên và nhờ công an hướng dẫn để trả lại người chuyển nhầm.

Vì lý do cá nhân, anh Q. sau đó nhờ người thân đến trụ sở công an để làm thủ tục trả lại tiền.

Công an xã Hiếu Giang khuyến cáo, khi phát hiện tiền hoặc tài sản do người khác chuyển nhầm, người dân cần kịp thời trình báo công an để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.