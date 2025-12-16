Công trình trọng điểm nghìn tỷ ở Tây Ninh trễ hẹn do vướng 1km mặt bằng

Ngày 16/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Long An (Tây Ninh) cho biết, dự án ĐT.830E (xã Bến Lức, Mỹ Yên) có chiều dài hơn 9km (đoạn từ nút giao cao tốc TPHCM - Trung Lương đến đường ĐT.830).

Tổng mức đầu tư xây dựng sau điều chỉnh hơn 768 tỷ đồng và kinh phí cho dự án giải phóng mặt bằng hơn 2.494 tỷ đồng. Dự án được khởi công từ đầu năm 2023, tiến độ hoàn thành được gia hạn đến cuối tháng 12/2025.

Nhiều đoạn trên đường ĐT.830E chưa giải tỏa xong mặt bằng (Ảnh: An Huy).

Tuy nhiên, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng vẫn là “nút thắt” lớn nhất. Trên toàn tuyến, còn khoảng 1.000m/4.500m chưa thể thi công do vướng mặt bằng, tập trung tại các vị trí nút giao quan trọng như ĐT.830, đường Phước Tú, ĐT.830C và khu vực giao với quốc lộ 1.

Cụ thể, tại nút giao ĐT.830 còn vướng 30 hộ dân; nút giao ĐT.830C còn 27 hộ; khu vực giao quốc lộ 1 còn 11 hộ chưa bàn giao mặt bằng. Phần lớn các trường hợp này đang chờ bố trí tái định cư hoặc chưa đồng ý nhận tiền bồi thường.

Ban Quản lý dự án cho biết, đến nay, đã chi trả bồi thường cho 832/878 hộ dân, đạt gần 95%. Tuy nhiên, còn 46 hộ với diện tích hơn 2,18ha chưa nhận tiền, tổng kinh phí hơn 137 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là người dân chưa đồng thuận về đơn giá bồi thường, chính sách hỗ trợ và việc bố trí nền tái định cư.

Cầu An Thạnh là một hạng mục của đường ĐT.830E bắc qua sông Bến Lức (Ảnh: An Huy).

Trong khi đó, khu tái định cư phục vụ dự án vẫn đang thi công, chưa đủ điều kiện bố trí cho người dân. Dù đã tổ chức cho phần lớn các hộ bốc thăm chọn nền, việc hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư chậm đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ bàn giao mặt bằng.

Giai đoạn 1 của dự án được thi công từ đoạn nút giao cao tốc TPHCM - Trung Lương đến quốc lộ 1. Ở các gói thầu xây dựng giai đoạn này, nhiều đoạn tuyến chỉ thi công được từ 35% đến hơn 56% giá trị hợp đồng, phần lớn chiều dài còn lại không thể triển khai đồng loạt do mặt bằng bị “xé lẻ”, đứt đoạn.

Trước tình hình này, Ban Quản lý dự án kiến nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư, đồng thời tăng cường vận động, tuyên truyền để người dân sớm nhận tiền, bàn giao mặt bằng. Trường hợp đủ điều kiện, nhưng không chấp hành, đề xuất sớm hoàn tất thủ tục cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.