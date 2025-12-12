Hà Nội chốt ngày thông tuyến kỹ thuật con đường "đắt nhất hành tinh"

Chiều 11/12, TP Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết trong nhiều năm qua, khu vực dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 1 là một trong những điểm nóng về hạ tầng và ùn tắc giao thông.

Theo ông Dũng, việc tháo gỡ điểm nghẽn này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng để chỉnh trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của nhân dân, đồng thời nâng cao giá trị khai thác đất đai và hiệu quả sử dụng không gian đô thị của thành phố.

Với sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy Hà Nội và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác giải phóng mặt bằng của dự án đến nay cơ bản hoàn thành.

Mô phỏng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (vạch đứt màu đỏ) (Ảnh: H.T.).

Tổng diện tích thu hồi đạt hơn 153.300m2, liên quan 1.983 hộ và tổ chức. Trong đó, các phường Ô Chợ Dừa và Giảng Võ đã hoàn thành giải phóng mặt bằng lần lượt 591/591 và 795/795 hộ gia đình. Phường Láng đã hoàn thành 596/597 hộ, còn một tổ chức bàn giao mặt bằng trong ngày 11/12.

Ông Dũng đánh giá đây là kết quả có ý nghĩa rất lớn, bởi toàn bộ khu vực này vốn được đánh giá là một trong những điểm nghẽn phức tạp nhất của dự án.

Ông Dũng nhấn mạnh trên cơ sở kết quả đã đạt được, Đảng ủy, UBND TP Hà Nội cam kết tiếp tục hoàn thiện các thủ tục còn lại để bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch đúng mốc thời gian đã đề ra là trước ngày 15/12. Đồng thời, tổ chức thi công ngay sau khi nhận đất, không để phát sinh vi phạm mới.

Ông Trần Đình Cường, Giám đốc Ban Dân dụng Hà Nội, cũng cam kết ngay sau khi nhận mặt bằng sạch từ các địa phương, Ban làm việc với nhà thầu và quyết tâm thông tuyến kỹ thuật trước ngày 15/1/2026 theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Hà Nội cảm ơn và biểu dương đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ tổ dân phố và nhân dân phường Ô Chợ Dừa, Láng và Giảng Võ đã đồng thuận thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 1.

Theo ông Ngọc, việc xây dựng hệ thống đường vành đai trên địa bàn thủ đô rất cấp bách, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân cũng như phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và các địa phương trong Vùng Thủ đô Hà Nội.

Do vậy, ông Ngọc nhấn mạnh việc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với từng dự án có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề quan trọng hoàn thành các dự án trên địa bàn thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Viết Thành).

Bí thư Hà Nội yêu cầu các địa phương có dự án đi qua tiếp tục phối hợp cùng Ban Dân dụng thành phố vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng các khu vực đã được giải phóng mặt bằng; đồng thời vận động nhân dân chỉnh trang đường phố sạch, đẹp, bảo đảm mỹ quan đô thị.

Ông Ngọc chỉ đạo Ban Dân dụng thành phố tính toán ngay phương án thi công sớm nhất có thể; trong quá trình thi công, cần hạn chế tối đa ảnh hưởng việc đi lại của nhân dân. Đơn vị thi công đến đâu rào chắn đúng đến đó và chú trọng công tác điều tiết giao thông.

Bí thư Hà Nội đề nghị nhân rộng cách làm, kinh nghiệm trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1, trên tinh thần giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các dự án bảo đảm tiến độ và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và bảo đảm môi trường ở khu vực thi công dự án.