18 con bạc xóc đĩa trong quán cà phê ở Huế

Ngày 16/12, đại diện Công an thành phố Huế cho biết, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trước đó, vào lúc 16h20 ngày 15/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Huế đã phối hợp với Công an xã Đan Điền kiểm tra đột xuất quán cà phê K+68, tại thôn Đức Trọng, do Nguyễn Hữu Hùng (SN 1992, trú tại xã Đan Điền) làm chủ.

Công an bắt quả tang các con bạc tổ chức xóc đĩa trong quán cà phê (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang nhóm 18 đối tượng, gồm cả đàn ông và phụ nữ tụ tập tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ số tiền 127 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.