Phạt người lái xe máy biển xanh không đội mũ bảo hiểm

Ngày 16/12, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) vừa lập biên bản xử phạt với anh T.H.T. (trú tại Hà Nội), do có hành vi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên đường.

Hình ảnh anh T. điều khiển xe máy biển xanh nhưng không đội mũ bảo hiểm (Ảnh: Cắt từ clip).

Với vi phạm trên, anh T. bị xử phạt 500.000 đồng.

Theo Cục CSGT, vào lúc 19h45 ngày 7/12, anh T. điều khiển xe máy BKS 29B1-021.xx (nền xanh, chữ trắng) trên đường Hồ Tùng Mậu (TP Hà Nội) nhưng không đội mũ bảo hiểm. Sự việc được người dân đăng tải lên mạng xã hội.

Sau khi nắm được thông tin, Đội CSGT đường bộ số 6 đã xác minh, xác định chủ chiếc xe máy biển xanh nêu trên thuộc về Trung tâm y tế phường Đông Ngạc. Đội 6 đã mời anh T. lên trụ sở đơn vị để làm việc.

Tại cơ quan công an anh T. trình bày, vào tối 7/12, anh này có mượn chiếc xe máy biển xanh nêu trên của em trai mình, là cán bộ Trung tâm y tế phường Đông Ngạc rồi đi trên đường Hồ Tùng Mậu, anh T. cũng không đội mũ bảo hiểm.