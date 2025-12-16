Chứng khoán tăng mạnh cuối phiên, cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai giảm sàn

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 16/12, thị trường tăng mạnh về cuối phiên sau quãng thời gian giảm sâu về giữa trưa và đầu giờ chiều. VN-Index chốt phiên tăng hơn 33 điểm, lên mức 1.679,18 điểm. Thanh khoản trên sàn HoSE cũng được cải thiện với giá trị giao dịch hơn 24.450 tỷ đồng.

Liên quan tới thông tin bà Nguyễn Thị Như Loan bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, cổ phiếu QCG của Công ty Quốc Cường Gia Lai giảm sàn phiên hôm nay, dứt đà tăng 3 ngày liên tiếp. Đến cuối phiên, mã này dư bán giá sàn hơn 5 triệu đơn vị, giảm sàn về 17.500 đồng/cổ phiếu.

Theo cơ quan điều tra, từ 17-19/9/2024, gia đình bà Loan đã tự nguyện nộp lại số tiền 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Cơ quan điều tra ghi nhận cho bà Loan một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục hậu quả, người cao tuổi, có sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh.

Quay trở lại diễn biến thị trường chung, điểm sáng hôm nay nằm trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 khi tăng hơn 40 điểm.

Đáng chú ý là mã HDB (HDBank) tăng trần lên 32.100 đồng/đơn vị, khối lượng giao dịch đạt hơn 17 triệu cổ phiếu. Chỉ 2 ngày nữa là ngày giao dịch không hưởng quyền để HDBank trả cổ tức 25% và phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 4,69%.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Cùng với đà tăng này, hai cổ phiếu khác là SSI và MWG cũng tăng mạnh, lần lượt 6,51% và 5,53%. Bộ ba cổ phiếu HDB, MWG, SSI đều ảnh hưởng mạnh tới chỉ số hôm nay, ngoài ra là các mã ngân hàng như LPB, TCB, VPB, MBB, EIB, ACB.

Ngược lại, cổ phiếu VCK của Chứng khoán VPS tác động tiêu cực nhất đến chỉ số, lấy đi 2,55 điểm. Hôm nay là ngày đầu tiên cổ phiếu này niêm yết trên HoSE với giá tham chiếu 60.000 đồng/đơn vị, biên độ dao động 20%. Nhưng tới cuối phiên, mã này giảm 15,33% còn 50.800 đồng/đơn vị.