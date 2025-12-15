Ngày đầu thay đổi giờ mở giao lộ ở TPHCM, xe máy không còn đi ngược chiều

Sáng 15/12, Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) phối hợp với Công an phường Bình Hưng Hòa, phường Bình Tân cùng lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở tổ chức phân luồng giao thông tại giao lộ Lê Đức Anh - Liên Khu 4-5.

Trước đó một tuần, các đơn vị đã treo bảng thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại giao lộ này. Theo phương án mới, kể từ ngày 15/12, giao lộ Lê Đức Anh - Liên Khu 4-5 chỉ mở cho phương tiện lưu thông trong hai khung giờ 6h-8h và 17h-19h, thay vì chỉ cấm trong khoảng 16h-17h như trước đây.

Lực lượng chức năng kéo rào chắn đóng giao lộ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã có mặt để điều tiết, phân luồng và hướng dẫn người dân lưu thông. Đến 8h, các đơn vị triển khai rào chắn lưu động, đóng giao lộ theo phương án mới.

Khi giao lộ đóng, các phương tiện từ đường Liên Khu 4-5 hướng về vòng xoay An Lạc phải quay đầu tại dạ cầu Bình Thuận; ở chiều ngược lại, phương tiện quay đầu dưới cầu vượt Gò Mây.

Theo quan sát, trong ngày đầu áp dụng thay đổi, tình trạng xe máy chạy ngược chiều tại khu vực này không còn xảy ra, dòng phương tiện lưu thông ổn định, không ghi nhận ùn ứ hay xung đột giao thông.

Đội CSGT Phú Lâm cùng lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở phân luồng, hướng dẫn người dân lưu thông (Ảnh: Hoàng Hướng).

“Tôi thấy việc điều chỉnh thời gian mở giao lộ như vậy là hợp lý, giúp đáp ứng nhu cầu đi làm, đi học vào giờ cao điểm, đồng thời hạn chế tình trạng xe máy đi ngược chiều và nguy cơ tai nạn ở các khung giờ còn lại”, một người dân khu vực cho hay.

Tuy nhiên, do phải quay đầu dưới dạ cầu Bình Thuận, cách giao lộ khoảng 1km, người dân cho biết việc đi lại vẫn còn bất tiện, nhất là khi khu vực này đang triển khai dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, khiến giao thông bị ảnh hưởng. Người dân mong dự án sớm hoàn thành để việc lưu thông thuận lợi hơn.

Dòng phương tiện lưu thông ổn định qua khu vực giao lộ trong sáng 15/12 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Một cán bộ CSGT cho biết, lực lượng chức năng sẽ lắp đặt camera theo dõi tại các giao lộ lân cận để kịp thời đánh giá, điều chỉnh phương án phân luồng. Việc thay đổi giờ mở giao lộ nhằm từng bước tạo thói quen cho người dân chấp hành đúng quy định, hạn chế ùn tắc và tình trạng đi ngược chiều.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, sáng 1/12, nhiều xe máy từ đường số 10 rẽ trái, chạy ngược chiều trên đường Lê Đức Anh để vào đường Liên Khu 4-5. Do phải đi vòng hơn 4km nếu lưu thông đúng lộ trình, nhiều người đã chọn chạy ngược chiều khoảng 80m, gây mất trật tự an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, dù khu vực đã được lắp camera phạt nguội và thường xuyên kiểm tra, xử phạt.

Theo Nghị định 168, với hành vi đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều, người đi xe máy sẽ bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.