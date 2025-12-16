Nằm võng chờ thi sát hạch lái xe ở Lâm Đồng, một người bị tường đè tử vong

Ngày 16/12, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ sập tường tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Cao Nguyên (xã Cư Jút) làm một người tử vong.

Hiện trường vụ sập tường làm học viên tử vong (Ảnh: Văn Hùng).

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, nhiều học viên nằm võng nghỉ ngơi tại khu vực căn tin Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Cao Nguyên, bất ngờ tường gạch cao khoảng 1m đổ sập, đè trúng, gây thương tích.

Các nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng anh Đặng Văn Kiên (SN 1976, trú tại tỉnh Đắk Lắk) tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.