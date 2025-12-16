An cư chưa kịp mừng, hàng chục hộ dân ở TPHCM lo mất nhà

Ngày 2/12, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã chính thức khởi tố vụ án liên quan đến việc xây dựng gần 50 căn nhà trái phép trên phần đất thuộc sở hữu của người khác tại phường Tân Khánh (trước đây là phường Tân Phước Khánh, tỉnh Bình Dương cũ). Trong bối cảnh pháp lý đang được làm rõ, hàng chục hộ dân đang sống trong lo âu, đối mặt với nguy cơ mất sạch tài sản tích góp cả đời.

Theo hồ sơ vụ việc, ông Trương Minh Ký (56 tuổi) là chủ sở hữu hợp pháp của thửa đất số 87, với diện tích hơn 5.800m2 tại phường Tân Phước Khánh.

Vào năm 2017, ông Lê Văn Hoàng (56 tuổi) và bà Nguyễn Thị Út (49 tuổi) bị cáo buộc đã chiếm một phần thửa đất này để xây dựng nhà tạm và chuồng gà. Mặc dù đã bị xử phạt và yêu cầu tháo dỡ, nhưng ông Hoàng và bà Út vẫn tiếp tục hành vi xây dựng trái phép.

Đến năm 2019, tòa án đã áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cấm mọi hành vi thay đổi hiện trạng khu đất. Tại thời điểm đó, ông Hoàng đã hoàn thành 6 căn nhà cấp 4 và một dãy nhà trọ.

Tháng 8/2020, cơ quan thi hành án tiến hành đo đạc hiện trạng, phát hiện số lượng công trình đã tăng lên đáng kể với 25 căn nhà hoàn thiện, 2 dãy trọ và 5 căn đang xây dựng. Tổng cộng, 48 công trình đã được ông Hoàng xây dựng trái phép và bán cho người dân thông qua các hình thức vi bằng, đặt cọc và giấy tay.

Các bản án dân sự sau đó đều bác bỏ yêu cầu của ông Hoàng, khẳng định thửa đất thuộc về ông Ký và buộc tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng trái phép.

Ghi nhận tại khu vực, không khí nặng trĩu bao trùm gần 50 căn nhà xây dựng trái phép. Người dân cho biết, họ mua nhà vì tin tưởng vào lời cam kết "không tranh chấp" và thấy nhiều hộ đã sinh sống ổn định, nên đã gom góp, vay mượn để có chỗ an cư.

Một người dân chia sẻ: "Ông Hoàng trước đây chỉ làm thợ xây, vợ bán vé số. Bán cả chục căn nhà mà vẫn không khá lên được".

Mặc dù chủ đất không có quyền bán, người mua cho rằng họ đã bị người bán lừa dối bằng cam kết sai trái và mong cơ quan chức năng có giải pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân mua nhà trái phép nhưng không biết tình trạng tranh chấp.

Ông Nguyễn Hồng Thạnh (quê Hải Phòng), đang phải chống nạng vì đôi chân đau yếu, bày tỏ sự tuyệt vọng: "Giờ mà tháo dỡ thì tôi chỉ còn đường ra gầm cầu ở. Ở tuổi này còn sức đâu làm lại để mua căn nhà khác. Tôi dành dụm cả đời, rồi mua nhà ở đây từ 2021".

Tương tự, ông Võ Nguyễn Nhân (70 tuổi, quê Bình Phước) chia sẻ, ông đã bán mảnh đất trồng tiêu, tài sản lớn nhất của gia đình, và phải vay mượn khắp nơi để đủ tiền mua một chỗ ở ổn định tại TPHCM.

"Hồi đó còn khỏe thì làm gì cũng được. Giờ già rồi, làm sao mà bắt đầu lại từ đầu? Lúc mua chỉ nghĩ có nhà để ở, đâu ngờ phải đất tranh chấp", ông Nhân bức xúc.

"Chúng tôi chỉ bỏ tiền ra mua đất, mua nhà. Nếu có sai sót thì mong được hướng dẫn, được nộp thêm, chứ đừng để người dân mất trắng", một hộ dân nói trong nước mắt.

Phần lớn những người đang sinh sống tại đây là công nhân, người buôn bán nhỏ, lao động tự do - những người đã dành dụm cả chục năm mới đủ tiền mua một căn nhà chưa đến 100m2.

Giờ đây, chỉ cần một quyết định tháo dỡ, toàn bộ số tiền tích góp cả đời của họ có thể biến mất. Không ít người đã vay ngân hàng, vay người thân, thậm chí phải bán đất đai để có được nơi ở này.

"Chúng tôi không cần biết ai đúng ai sai trong vụ kiện. Điều người dân mong nhất là được tiếp tục sống ở đây, được pháp luật bảo vệ", một người dân khác bày tỏ.

Trong khi cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để làm rõ trách nhiệm của những người liên quan, hàng chục hộ dân chỉ mong tiếng nói của mình được ghi nhận. Họ nói chưa bao giờ thấy tương lai của gia đình mình bấp bênh như lúc này.