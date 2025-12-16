Liên tiếp bắt giữ các đối tượng tàng trữ pháo trái phép

Ngày 16/12, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết công an các xã trên địa bàn vừa phát hiện, bắt giữ 2 vụ tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép.

Đối tượng Hoàng Văn Thắng và tang vật bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, khoảng 10h20 ngày 15/12, Tổ công tác Công an xã Phát Diệm làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phát hiện Hoàng Văn Thắng (SN 1987, trú xã Lai Thành, tỉnh Ninh Bình) đang tàng trữ trái phép 8,5kg pháo. Tiếp tục thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thắng, công an thu giữ thêm 3,7kg pháo.

Tại cơ quan công an, Hoàng Văn Thắng khai mua số pháo hoa trên thông qua mạng xã hội với mục đích về sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trước đó, Công an xã Vũ Dương phát hiện, bắt quả tang Đặng Đình Tuấn (SN 1974, trú phường Nam Định, Ninh Bình) có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ.

Đối tượng Đặng Đình Tuấn bị công an phát hiện, bắt giữ khi đang vận chuyển 38kg pháo trên xe ô tô. Tuấn khai nhận số pháo Trung Quốc trên đối tượng đem đến xã Vũ Dương bán kiếm lời.

Cơ quan công an tỉnh Ninh Bình đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, xử lý các vụ việc theo quy định của pháp luật.