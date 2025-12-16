BSR chủ động kế hoạch kinh doanh năm 2026

Quản trị biến động, tối ưu công suất

Năm 2025 là năm mà thị trường năng lượng thế giới biến động với cường độ lớn, gắn chặt với địa chính trị và sự dịch chuyển nhu cầu toàn cầu. Giá dầu thô Brent giảm gần 20%, từ mức 79 USD/thùng xuống khoảng 64 USD/thùng vào cuối năm, trong đó có những thời điểm giá dầu thô biến động hơn 16% chỉ trong 1 tuần.

Cơ cấu giá sản phẩm cũng bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh từ các tổ hợp lọc hóa dầu trong khu vực.

Năm 2025, BSR đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (Ảnh: BSR).

Năm 2025, BSR đã đối mặt với áp lực kép, vừa phải đảm bảo hoàn thành, phấn đấu vượt các chỉ tiêu tăng trưởng theo kế hoạch và giữ vững thị trường nội địa, tăng cường vị thế kinh doanh trên thị trường trong nước và quốc tế, vừa chủ động thích ứng với biến động khó lường của thị trường tài chính và làn sóng năng lượng mới đang định hình lại bản đồ cạnh tranh toàn cầu.

Theo đó, BSR đã vận hành an toàn, ổn định Nhà máy Lọc dầu Dung Quất ở công suất bình quân quy đổi 120%, góp phần tăng doanh thu và tăng lợi nhuận.

BSR vận hành an toàn, ổn định Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (Ảnh: BSR).

Cùng với điều hành sản xuất linh hoạt, chủ động, danh mục sản phẩm của BSR cũng được đa dạng hóa và phát triển thêm nhiều sản phẩm mới như các loại hạt nhựa giá trị cao F3030, T3045, P3034, TF4035, nhiên liệu hàng không bền vững SAF, lưu huỳnh hạt, xăng E10 RON 95. Nhóm giải pháp này đã đóng góp vào tổng doanh thu khoảng 1.920 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2024.

BSR cũng mở rộng danh sách ngân hàng gửi ngoài 4 ngân hàng thương mại quốc doanh để gia tăng doanh thu và lợi nhuận tài chính. Tổng công ty tăng cường tối ưu hoá chi phí tiêu hao năng lượng, tổn thất, tiết giảm tối đa chi phí điều hành sản xuất kinh doanh, nhờ vậy năm 2025 tiết giảm được 828 tỷ đồng, vượt 35% so với kế hoạch.

Với các giải pháp đồng bộ được triển khai, năm 2025, sản lượng sản xuất đạt 7,9 triệu tấn (đạt 108% kế hoạch); doanh thu đạt 142.298 tỷ đồng (đạt 102% kế hoạch); lợi nhuận trước thuế đạt 4.541 tỷ đồng (vượt 262% kế hoạch) và nộp ngân sách đạt 14.250 tỷ đồng (đạt 110% kế hoạch).

Những thành tựu quan trọng của BSR năm 2025

BSR đã hoàn thành hoạt động sản xuất kinh doanh 2025 với nhiều gam sáng chủ đạo. Thứ nhất là bứt phá giới hạn vận hành an toàn ổn định nhà máy ở công suất bình quân quy đổi là 120%.

Thứ hai, nhà máy cán mốc 54 triệu giờ công an toàn. Thứ ba, BSR đã đưa tỷ lệ năng lượng tự tiêu thụ và hao hụt của nhà máy về mức 7,2% - mức thấp nhất trong lịch sử vận hành.

Thứ tư, tổng công ty đã sản xuất thành công nhiên liệu hàng không bền vững SAF, nhiên liệu hàng hải bền vững SMFO và xăng E10 RON 95, bắt đầu hành trình chuyển đổi năng lượng sạch và phát triển các sản phẩm thân thiện môi trường.

Thành công này mở ra hướng đi chiến lược cho hệ sinh thái sản phẩm giá trị cao trong tương lai, ghi danh BSR vào “Top 10 doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025 - hạng mục công nghiệp và năng lượng”.

Thứ năm, năng lực cạnh tranh của BSR đang được củng cố mạnh mẽ tại khu vực khi doanh thu kinh doanh quốc tế năm 2025 đạt 2.045 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2024.

Năm 2025, sản lượng sản xuất của BSR đạt trên 7,9 triệu tấn (Ảnh: BSR).

BSR cũng đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 31.005 tỷ đồng lên 50.707 tỷ đồng, tạo nền tảng quan trọng trong đảm bảo an toàn tài chính và chủ động hơn trong bối cảnh thị trường năng lượng biến động khó lường.

Năm 2025, Forbes Việt Nam đánh giá thương hiệu BSR đạt giá trị 201,7 triệu USD, nằm trong “Top 25 thương hiệu niêm yết hàng đầu năm 2025”.

Năm 2025 cũng đánh dấu 3 năm liên tiếp BSR được tổ chức quốc tế Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm BB+ “Triển vọng ổn định”, khẳng định năng lực tài chính bền vững và tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Ngoài ra, năm 2025, BSR tiếp tục triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực, và chính thức vượt qua cột mốc 1.000 tỷ đồng hướng về cộng đồng.

Đồng bộ giải pháp, vượt qua biến động năm 2026

Với dự báo của công ty nghiên cứu thị trường Wood McKenzie và Platts, giá dầu thô Dated Brent năm 2026 sẽ xuống dưới 60 USD/thùng do nguồn cung dư thừa kéo dài từ các nước OPEC+, doanh thu hợp nhất của BSR năm 2026 dự kiến sẽ thiếu hụt so với kế hoạch hơn 32.000 tỷ đồng, tạo ra thách thức lớn.

Tổng giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng cho biết, BSR sẽ tập trung triển khai 2 nhóm giải pháp chính. Cụ thể, BSR tập trung quản trị biến động, hướng tới các mục tiêu đảm bảo cho nhà máy vận hành ổn định, an toàn và liên tục ở công suất cao, tối ưu hóa chi phí và cơ cấu sản phẩm.

Năm 2026, BSR tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh quốc tế, mở rộng thêm thị trường tiêu thụ tại các nước Đông Nam Á (Ảnh: BSR).

Ngoài ra, BSR đặt mục tiêu nghiên cứu, thử nghiệm gia tăng công suất nhà máy lọc dầu lên mức 123-125% công suất thiết kế, góp phần gia tăng từ 6.472-8.763 tỷ đồng ở các kịch bản giá dầu khác nhau.