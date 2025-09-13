Hiện trạng dự án nối dài đường Võ Văn Kiệt từ TPHCM đi Tây Ninh

TPHCM đang ráo riết triển khai phương án kéo dài đại lộ Võ Văn Kiệt, tuyến đường huyết mạch hiện hữu, để kết nối trực tiếp với tỉnh Tây Ninh. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra một trục giao thông mới, thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm ùn tắc và mở ra cơ hội đầu tư cho cả hai địa phương.

Đại lộ Võ Văn Kiệt hiện có chiều rộng 60m, với 6-10 làn xe, trải dài khoảng 13km từ cầu Calmette (phường Bến Thành) đến nút giao Lê Đức Anh (xã Tân Nhựt). Tuyến đường này là một phần quan trọng của đại lộ Đông - Tây, bao gồm Võ Văn Kiệt - hầm Thủ Thiêm - Mai Chí Thọ.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, đường Võ Văn Kiệt hiện kết thúc tại đường Lê Đức Anh, với hai nhánh đường dẫn để phương tiện kết nối. Phía sau đoạn cuối này, khu vực nối dài đã được rào chắn, sẵn sàng cho công tác thi công trong thời gian tới.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đang được các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai. Tuy nhiên, từ trên cao có thể thấy, phần đất dành cho việc mở rộng đường vẫn còn bị án ngữ bởi hàng chục nhà dân, trụ sở công ty và nhiều cây xanh.

Mặc dù dự án chưa chính thức khởi công, tại nút giao với đường Nguyễn Cửu Phú (xã Tân Nhựt), lực lượng chức năng đã cắm bảng tên đường. Đáng chú ý, khu vực tiếp giáp với Nguyễn Cửu Phú sau khi giải tỏa đã biến thành nơi đổ rác, cỏ lau mọc um tùm, gây mất mỹ quan đô thị.

Ông Nguyễn Văn Cưng (77 tuổi, ngụ xã Tân Nhựt) chia sẻ, toàn bộ căn nhà và khu sân vườn rộng hơn 2.000m2 của gia đình ông nằm trong diện giải tỏa. Ông đã gắn bó với mảnh đất này hơn 50 năm và hiện đang chờ nhận nốt phần bồi thường còn lại để bàn giao mặt bằng. Cách đó không xa, bà Phạm Thị Hoa (58 tuổi) cũng bày tỏ sự lưu luyến với khu vườn đầy cỏ dại, nơi bà đã sinh ra và lớn lên. Bà cho biết sẽ chỉ rời đi khi dự án bắt đầu thi công.

Tại giao lộ với đường Cái Trung (xã Tân Nhựt), khu vực dự kiến đường nối dài Võ Văn Kiệt đi qua hiện vẫn là ruộng rau muống và ao cá. Bà Oanh (50 tuổi) vẫn tranh thủ cắt rau muống bán kiếm thêm thu nhập, đồng thời bày tỏ sự băn khoăn về tiến độ dự án khi công tác bồi thường cho người dân vẫn chưa hoàn tất.

Để chuẩn bị cho dự án, móng cầu vượt bắc qua rạch Cái Trung (xã Tân Nhựt) đã được xây dựng từ hơn 3 năm trước. Tuy nhiên, đến nay, các thanh sắt trồi lên từ móng cầu đã hoen gỉ theo thời gian, khu vực xung quanh trở thành bãi cỏ và nơi chăn nuôi gia súc.

Tại một số giao lộ nơi tuyến nối dài đường Võ Văn Kiệt đi qua, vỉa hè chưa được xây dựng, khiến hai bên đường trở thành điểm tập kết rác tự phát của người dân.

Khu vực dự kiến là điểm tiếp giáp giữa đường nối dài Võ Văn Kiệt và đường Võ Trần Chí. Theo Sở Xây dựng TPHCM, tuyến nối dài này sẽ có tổng chiều dài gần 15km, với tổng mức đầu tư ước tính gần 19.400 tỷ đồng.

Hiện tại, cuối đường Võ Văn Kiệt được rào chắn bằng các dải phân cách. Dự án nối dài tuyến đường này được chia thành 3 đoạn: đoạn đầu từ cầu vượt Lê Đức Anh đến nút giao đường Tân Tạo - Chợ Đệm (đường Võ Trần Chí) dài 2,7km; đoạn tiếp theo từ đường Tân Tạo - Chợ Đệm đến Vành đai 3 dài 6,6km, bao gồm hạng mục xây dựng nút giao với tuyến Vành đai 3; và đoạn còn lại từ Vành đai 3 đến ranh tỉnh Tây Ninh dài 5,3km.

Tuyến đường nối dài dự kiến được xây dựng theo tiêu chuẩn trục chính đô thị, với vận tốc thiết kế 80km/h cho làn xe cơ giới và 60km/h cho làn hỗn hợp. Đoạn đầu dài 2,7km sẽ được đầu tư hoàn thiện với chiều rộng 60m, các đoạn còn lại cũng dự kiến có quy mô tương tự.

Việc nối dài đường Võ Văn Kiệt đến giáp tỉnh Tây Ninh sẽ hình thành một trục giao thông mới, tăng cường kết nối giữa hai địa phương, góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế và giảm áp lực kẹt xe trên quốc lộ 1. Đặc biệt, dự án còn được kỳ vọng giúp Tây Ninh đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp và logistics trong giai đoạn 2025-2030 (Đồ họa: An Huy).