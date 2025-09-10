Dự án mở rộng quốc lộ gần 1.500 tỷ nối TPHCM - Tây Ninh dần về đích

Sau gần 3 năm khởi công, dự án mở rộng quốc lộ 50, đoạn qua xã Hưng Long, Bình Hưng (TPHCM) đang được đẩy nhanh thi công. Công trình gồm hai hạng mục: xây mới đường song hành quốc lộ 50 dài hơn 4km và mở rộng quốc lộ 50 hiện hữu gần 3km. Đây là dự án trọng điểm nhằm giải quyết ùn tắc ở cửa ngõ phía Nam TPHCM đi Tây Ninh với tổng kinh phí gần 1.500 tỷ đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, quốc lộ 50 đoạn đang mở rộng trước đây chỉ rộng 7-8m, thường xuyên ùn tắc do lưu lượng xe lớn. Dự án nâng lên thành 34m, quy mô 6 làn xe. Hiện dự án đã hoàn tất giải tỏa, lắp cống thoát nước một số đoạn, nhưng nhiều trụ điện vẫn chưa được di dời.

Công nhân di dời tủ điện trên quốc lộ 50, đoạn qua xã Hưng Long, sau khi mặt bằng được giải tỏa để mở rộng đường.

Sau giải tỏa, mặt đường quốc lộ 50 tại một số đoạn thấp hơn nền nhà dân từ 0,5 đến hơn 1m, gây bất tiện cho việc vận chuyển hàng hóa, đi lại. “Tôi nghe nói sắp tới nền đường sẽ được nâng bằng hoặc cao hơn so với nhà dân”, ông Nguyễn Văn Chư (55 tuổi, chủ tiệm sửa xe) cho biết.

Trên quốc lộ 50, cách đường vào bãi rác Đa Phước khoảng 500m, công nhân dùng xe cơ giới đào đất, đóng cừ tràm để lắp cống thoát nước. “Chúng tôi đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ để dự án hoàn thành đúng hẹn”, một công nhân cho biết.

Các cống thoát nước cỡ lớn được tập kết bên quốc lộ 50 chờ lắp đặt. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng thúc đẩy kết nối TPHCM với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời giao cắt với cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 và Vành đai 4.

Những ngày đầu tháng 9, quốc lộ 50 nhộn nhịp tiếng xe cơ giới múc đất, lắp cống thoát nước hòa lẫn tiếng động cơ phương tiện lưu thông trên đường.

Song song với mở rộng quốc lộ 50, TPHCM đầu tư xây mới cầu Ông Thìn dài 240m bắc qua sông Cần Giuộc. Công trình là hạng mục thuộc dự án mở rộng quốc lộ 50, nâng cấp toàn tuyến lên 6 làn xe.

Quốc lộ 50 hướng về Tây Ninh nhiều năm qua thường xuyên ùn tắc giờ cao điểm do mặt đường nhỏ hẹp. Đây cũng là tuyến chính xe chở rác vào bãi Đa Phước và từng xảy ra nhiều vụ tai nạn. Việc mở rộng tuyến đường được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng trên.

Điểm cuối đoạn mở rộng quốc lộ 50 giáp với xã Cần Giuộc (tỉnh Tây Ninh). Phần tuyến qua địa phận Tây Ninh đã giải tỏa nhưng chưa triển khai xây dựng mở rộng.

Trên tuyến đường song hành quốc lộ 50 dài hơn 4km, phần lớn đã được hoàn thành, chỉ còn đoạn qua nút giao Trịnh Quang Nghị (xã Bình Hưng) đang thi công.

Vị trí tuyến song hành quốc lộ 50 và đoạn mở rộng quốc lộ 50 hiện hữu, kết nối TPHCM với Tây Ninh (Đồ họa: An Huy).