Người dân than trời vì tuyến đường kết nối Tây Ninh - TPHCM "đắp chiếu"

Đường tỉnh 789, dài hơn 24km, có điểm đầu tại cầu Bến Củi (Tây Ninh) và điểm cuối giáp Tỉnh lộ 6 (TPHCM), đang được đầu tư mở rộng lên 6 làn xe với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là giảm ùn tắc, tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa giữa hai địa phương.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, đoạn thi công mở rộng qua xã Hưng Thuận (Tây Ninh) đến giáp ranh TPHCM đã tạm ngưng gần một tháng. Nhiều dây căng cảnh báo nguy hiểm bị đứt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Việc tạm ngưng thi công khiến bụi bay mù mịt mỗi khi xe cộ qua lại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân hai bên đường. Bà Tuyền (58 tuổi, ngụ xã Hưng Thuận) bức xúc: "Công trình ngưng hoạt động gần một tháng nay, ngày nào chúng tôi cũng phải chịu cảnh bụi phủ kín nhà cửa. Với tình trạng này, không biết bao giờ công trình mới hoàn thành".

Tại một số vị trí xây dựng cầu, sắt thép tập kết phục vụ thi công đã bị gỉ sét do để lâu ngày ngoài trời mưa nắng.

Sau khi giải tỏa mặt bằng và thi công gián đoạn, nhiều ao nước lớn xuất hiện trước nhà dân gần trụ sở UBND xã Hưng Thuận sau những trận mưa, gây khó khăn cho việc đi lại.

Bà Đỗ Thị Phụng (68 tuổi, ngụ xã Hưng Thuận) phải bắc tạm cầu để đi lại vì đường trước nhà bị đọng nước lâu ngày gây ô nhiễm. "Tôi chỉ dám đi ban ngày, ban đêm không dám vì sợ té ngã. Người dân chúng tôi mong dự án sớm hoàn thành để ổn định việc kinh doanh, buôn bán", bà Phụng chia sẻ. Tương tự, bà Phạm Kim Hoa (58 tuổi) suýt té ngã do bậc thềm quá cao sau khi đất bị cào để giải phóng mặt bằng.

Nhiều xe cơ giới nằm phơi nắng, mưa trên đường tỉnh 789 đoạn qua xã Hưng Thuận (Tây Ninh) do công trình gián đoạn.

Theo Sở Xây dựng Tây Ninh, Đường tỉnh 789 là một phần của dự án đường liên tuyến kết nối vùng N8-787B-789, dài hơn 48km, tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng. Nguyên nhân dự án gián đoạn được cho là do nguồn cung cát, đá chưa đáp ứng tiến độ, nhà thầu phải huy động từ nhiều nơi, có thời điểm thiếu cát đắp. Bên cạnh đó, địa chất yếu, ngập nước và thời tiết bước vào mùa mưa cũng gây nhiều bất lợi cho việc thi công.

Mặc dù vậy, trên đường tỉnh 789, đoạn gần cầu Bến Củi, đơn vị thi công đã hoàn thành trải nhựa mặt đường, lắp dải phân cách và hệ thống cống thoát nước.

Tuyến đường này chạy song song với sông Sài Gòn, đóng vai trò trục chính kết nối với Tỉnh lộ 6 và Tỉnh lộ 15, hướng về trung tâm TPHCM.

Tại ngã ba giao giữa Đường tỉnh 789 (xã Hưng Thuận, Tây Ninh), đường Trung Lập và Tỉnh lộ 6 (xã An Nhơn Tây, TPHCM), Đường tỉnh 789 đã được Tây Ninh đầu tư mở rộng. Mới đây, UBND tỉnh Tây Ninh đã kiến nghị TPHCM sớm nâng cấp Tỉnh lộ 6 (từ ranh giới với Tây Ninh) để kết nối với Tỉnh lộ 15 và đường Vành đai 3 (ven sông Sài Gòn).

Dự án mở rộng Đường tỉnh 789 qua Tây Ninh được khởi công tháng 6/2022, dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2025.