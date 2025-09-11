Tây Ninh tăng tốc thi công đường nghìn tỷ kết nối TPHCM dịp cuối năm

Những ngày đầu tháng 9, không khí làm việc trên công trường xây dựng đường tỉnh 823D (đoạn nối quốc lộ N2 đến giáp TPHCM, qua xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) diễn ra khẩn trương. Hàng chục công nhân đang miệt mài làm việc dưới cái nắng gay gắt, nỗ lực đảm bảo tiến độ để đưa công trình về đích vào cuối năm nay.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại điểm đầu tuyến đường tỉnh 823D giao với quốc lộ N2 và đường Hồ Chí Minh, các hạng mục như trải thảm nhựa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và dải phân cách đã hoàn thành. Điều này cho thấy sự quyết tâm của chủ đầu tư và các đơn vị thi công trong việc đẩy nhanh tiến độ.

Trên nhiều đoạn tuyến, công nhân đang tập trung thi công các hạng mục như làm vỉa hè, trải nhựa và nén nền đường. Một công nhân chia sẻ: "Tôi đang cố định các ván gỗ tạo khung để chuẩn bị đổ bê tông làm bó vỉa hè". Công việc diễn ra liên tục, không ngừng nghỉ dưới cái nắng gay gắt, thể hiện tinh thần làm việc hăng say của đội ngũ thi công.

Cách nút giao đường tỉnh 824 khoảng 1km, công nhân đang đổ cát, sỏi để nâng nền trước khi trải thảm nhựa. Tuyến đường được thiết kế hiện đại với 4 làn xe chính (mỗi bên 2 làn) cùng 2 tuyến đường song hành hai bên, đảm bảo khả năng lưu thông lớn và an toàn.

Đây là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong việc kết nối Tây Ninh với TPHCM. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ giúp việc vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân hai địa phương trở nên thuận lợi hơn rất nhiều, đặc biệt là giảm tải áp lực cho tuyến đường tỉnh 824 kết nối với đường Nguyễn Văn Bứa (TPHCM) vốn đang quá tải và thường xuyên ùn tắc.

Mặc dù tại một số đoạn đang thi công, lực lượng chức năng đã treo biển cấm phương tiện không phận sự ra vào, nhưng vẫn còn nhiều người bất chấp, lái xe vào trong công trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Điều này đòi hỏi sự tăng cường giám sát và ý thức chấp hành của người dân.

Công nhân đang điều khiển xe lu nén nền đường một cách cẩn trọng trước khi trải thảm nhựa. Ở một số đoạn khác, hệ thống dây điện đã được lắp đặt tại dải phân cách, sẵn sàng cho việc gắn trụ đèn chiếu sáng, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông.

Tại vòng xoay giao giữa đường tỉnh 823D với đường tỉnh 824 và đường Đức Hòa Thượng (xã Đức Hòa, Tây Ninh), do đang trong giai đoạn thi công nên mặt đường còn gồ ghề, xuất hiện nhiều ổ gà, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông. Người dân mong chờ tuyến đường sớm hoàn thiện để việc đi lại được an toàn và thuận tiện hơn.

Trong khi đường tỉnh 823D chưa hoàn thành, nhiều hộ dân đã được giải tỏa trước đó tranh thủ xây dựng nhà cửa, ổn định cuộc sống. Anh Hùng (34 tuổi, ngụ địa phương) chia sẻ: "Nhà tôi khởi công cách đây 3 tháng, dự kiến sẽ xong trước khi tuyến đường thông xe. Tôi và bà con ở đây đều mong con đường mới sớm hoàn thành, sạch đẹp để đi lại thuận tiện hơn".

Gần cuối tuyến, đường tỉnh 823D đi qua khu công nghiệp Nam Thuận (Đức Hòa Đông) – nơi đã và đang thu hút nhiều doanh nghiệp xây dựng nhà máy sản xuất. Khi được đưa vào vận hành vào cuối năm nay, tuyến đường sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa từ Tây Ninh đi TPHCM và các tỉnh lân cận, thúc đẩy phát triển công nghiệp và logistics.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Long An (tỉnh Tây Ninh) cho biết, đường tỉnh 823D đang được chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, hiện đã đạt khoảng 75% khối lượng. Tuyến đường dài 14,27km, có tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 1.100 tỷ đồng và chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 3.745 tỷ đồng. Dự án khởi công từ cuối tháng 12/2021, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025.

Tuyến đường tỉnh 823D dài 14,27km đi qua xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, được kỳ vọng sẽ là động lực quan trọng để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với khu vực, đặc biệt trong bối cảnh tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư công nghiệp và logistics giai đoạn 2025-2030 (Đồ họa: An Huy).