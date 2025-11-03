Sạt lở núi ở Hà Tĩnh, nhiều trang trại chăn nuôi bị vùi lấp

Chiều 3/11, lãnh đạo UBND xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận sáng cùng ngày, tại khu vực rú Rác, thôn Nam Thành xảy ra vụ sạt lở núi khiến nhiều tài sản của người dân bị vùi lấp.

Tại hiện trường, nước từ trên núi đổ xuống mạnh sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, cuốn theo hàng trăm m3 đất đá, xé toạc khu vực núi.

Hiện trường vụ lở núi (Ảnh: B. An).

Người dân ở gần đó nghe nhiều tiếng động lớn. Nơi xảy ra sạt lở có 3 mỏ đá (2 mỏ đang hoạt động) và 5 trang trại tổng hợp chăn nuôi dê, hươu, cá, cây trồng.

Vụ việc làm nhà và trang trại của 3 hộ dân bị ảnh hưởng, sập một công trình mái che, một xe bán tải hư hỏng, nhiều tài sản bị chôn vùi.

Chiếc xe bán tải hư hỏng (Ảnh: B. An).

Hiện chính quyền địa phương đã phong tỏa hiện trường, cắm biển cảnh báo người dân không vào khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Do sạt lở vẫn đang diễn ra, lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận hiện trường để đánh giá mức độ chi tiết vụ việc và tổng hợp thiệt hại.