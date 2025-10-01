Hà Nội ngập muôn nơi, tài xế trắng đêm trông xe, ăn ngủ ngoài đường

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết đến sáng 1/10, Hà Nội còn hơn 20 điểm úng ngập như: Lê Quang Đạo, Trần Bình, Phạm Văn Bạch, Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, khu Resco, Võ Chí Công, Phúc Xá, hầm chui Đại lộ Thăng Long số 5 và 6, ngã ba Tổng cục V, cầu Bươu, Triều Khúc, Yên Nghĩa, Quyết Thắng... (Ảnh: Nguyễn Hải).

Để sớm giải quyết tình trạng ngập sâu, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện ứng trực và phối hợp hỗ trợ đưa người dân qua các đoạn đường ngập. Đồng thời đơn vị cũng vận hành 100% các trạm bơm đầu mối trên hệ thống nhằm hạ mực nước trên các sông, hồ (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí đến trưa 1/10, đại lộ Chu Văn An vẫn ngập sâu khoảng 40-50cm khiến các phương tiện di chuyển khó khăn (Ảnh: Nguyễn Hải).

Từ trưa 30/9, anh Trần Văn Tú (47 tuổi, phường Đống Đa, Hà Nội) rơi vào cảnh khốn đốn khi chiếc xe mới mua để chạy dịch vụ bất ngờ chết máy gần điểm ngập.

Anh kể, đang di chuyển từ Giáp Bát ra ngã 3 Nguyễn Xiển giao với Đại lộ Chu Văn An thì hệ thống điện báo lỗi, sau đó chiếc xe dừng hẳn (Ảnh: Sơn Nguyễn).

"Cả người và xe nằm ở đây từ 12h hôm qua tới giờ. Tôi liên tục gọi điện cho hãng nhưng do quá nhiều xe gặp tình trạng tương tự nên chưa đến lượt cứu hộ. Không biết đến khi nào mới có người tới ứng cứu. Gần một ngày qua, không dám rời mắt khỏi xe nửa bước (Ảnh: Sơn Nguyễn).

"Tôi may mắn hơn đồng nghiệp khác là xe chết máy đúng dưới gầm cầu, ít phương tiện qua lại. Nhưng sốt ruột lắm, chỉ biết chờ. Hôm qua tới giờ không dám đi ăn uống gì, may có đồng nghiệp gần nhà mang cho ít nước và lương khô cầm cự.

Sáng nay tôi và đồng nghiệp cùng cảnh ngộ thay nhau trông xe cho người kia đi ăn, vệ sinh cá nhân", nam tài xế nói (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Suốt đêm 30/9, anh Hoàng Đại Hiệp (32 tuổi, Hà Nội) cũng chịu cảnh ngủ ngoài đường, co ro trong xe chờ cứu hộ. Nam tài xế không dám rời đi vì lo tài sản bị mất, hư hỏng.

Anh Hiệp rời khỏi nhà lúc 5h sáng cùng ngày, bật app chạy xe với hy vọng trời mưa to sẽ đông khách. Sau 11 cuốc xe trót lọt, đến cuốc thứ 12 từ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều ra vành đai 3, chiếc ô tô của anh mắc kẹt giữa dòng nước (Ảnh: Sơn Nguyễn).

"Lúc đi qua Đại lộ Chu Văn An, đường mới chỉ ngập nhẹ, xe điện nên tôi nghĩ vẫn an toàn. Đến gần ngã ba giao vành đai 3, nhiều xe phía trước chết máy, tôi buộc phải dừng lại.

Khoảng một tiếng sau, mưa càng lớn, nước dâng cao, xe tôi cũng chết máy, đành trả khách giữa đường. Từ trưa hôm qua đến giờ, cả người cả xe nằm lại đây, chưa biết khi nào mới thoát", anh Hiệp thở dài (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Suốt từ chiều đến đêm qua, anh Hiệp nhịn đói, gần như không chợp mắt. Nước mưa tràn vào trong xe, anh phải dùng giẻ lau, vắt nước liên tục.

"Cả tài sản lớn như vậy, lại không phải của mình nên tôi đành nhịn ăn chứ không dám bỏ xe đi đâu. May có đồng nghiệp cho lương khô, nước uống cầm cự", anh kể (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Trưa 30/9, khi đi qua điểm ngập trên đường Nguyễn Xiển, gần Trường Đại học Thăng Long, anh Vũ Văn Thăng (43 tuổi, Yên Xá, Hà Nội) mới phát hiện biển số xe của mình đã rơi mất. Người dân bên đường cùng hỗ trợ tìm giúp nhưng mò mẫm trong vô vọng nên nam tài xế đành rời đi.

Anh phán đoán trưa qua, trên đường từ vành đai 3 về Yên Xá anh gặp đoạn ngập gần Trường Đại học Thăng Long và có thể biển số đã rơi tại đây (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Khu vực nhà ở Yên Xá cũng ngập sâu, không thể về, anh Thăng buộc phải để phương tiện tại ngã ba Nguyễn Xiển - Đại lộ Chu Văn An. Tình cờ anh Thăng gặp hai đồng nghiệp có xe bị chết máy, vạ vật chờ cứu hộ.

"Sẵn trong xe còn ít lương khô, nước lọc, tôi chia cho hai anh em. Chút đồ ăn không đáng là bao, nhưng trong lúc khó khăn, tôi nghĩ nó cần thiết", anh nói.

Từ hôm qua đến nay, nam tài xế chạy đi chạy lại mấy vòng với hy vọng tìm lại biển số xe bị mất, nhưng nước vẫn chưa rút hẳn và biển số vẫn chưa được tìm thấy (Ảnh: Nguyễn Hải).